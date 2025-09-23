سال تحصیلی جدید در دلگان با نواختن زنگ «مهر و مقاومت» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن شکوفهها با حضور دانشآموزان، اولیای آنان و جمعی از مسئولان محلی شهرستان دلگان برگزار شد.
در این آئین، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اجرای برنامههای شاد توسط دانشآموزان، زنگ «مهر و مقاومت» به صدا درآمد که نماد عشق به علمآموزی، ایستادگی و پشتکار در مسیر تحصیل و تکریم ارزشهای دفاع مقدس بود.
همچنین، با هدف تأکید بر تقویت مبانی معنوی و دینی در محیط آموزشی، زنگ نماز نیز در این مدرسه نواخته شد.
حمیدرضا بامری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلگان در سخنانی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر لزوم نقشآفرینی مدارس در تربیت نسل متعهد، انقلابی و عالم تأکید کرد و گفت: مدرسه خانه دوم دانشآموزان است و ما موظفیم محیطی امن، پویا و مبتنی بر ارزشهای اسلامی را برای تعلیم و تربیت آنان فراهم آوریم.
