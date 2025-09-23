به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه طی مراسمی با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، وحید سلیمانی مقدم بخشدار بخش مرکزی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران، آموزشگاه ۱۲ کلاسه علوی خلیج فارس تحت پویش با من در روستای صیدآباد افتتاح شد.

فرماندار مشهد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: این مدرسه با مشارکت بنیاد علوی و خیر در فضایی به متراژ دو هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان امروز افتتاح و در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه مصمم هستیم تا سرانه‌های آموزشی شهرستان را افزایش دهیم، افزود: تحت پویش با من که از تأکیدات ریاست جمهوری اسلامی ایران و استاندار خراسان رضوی است، ۲۱۳ مدرسه تا مهرماه سال ۱۴۰۵ در این شهرستان افتتاح خواهد شد. بر این اساس؛ برنامه ما افتتاح حداقل ۲ یا ۳ مدرسه در هفته است.

گفتنی است؛ طی این مراسم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مهر توسط نماینده عالی دولت در شهرستان مشهد مقدس نواخته شد.

لازم به ذکر است؛ آموزشگاه ۱۲ کلاسه علوی خلیج فارس که در روستای صیدآباد بخش مرکزی واقع شده، دارای کلاس‌های هوشمند و کارگاه‌های موضوعی همچون خیاطی، کامپیوتر و.... است‌.