به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح سه شنبه در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه پسرانه «شهید حسین عبدالقادری» شهرستان مرزی تایباد اظهار کرد: حضور مسئولان در جمع دانش آموزان و معلمان در اولین روز از سال تحصیلی، نشان از توجه به آموزش و پرورش دارد که نسل جوان از مهمترین آینده سازان کشور هستند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهرماه امسال با سال‌های گذشته متفاوت است، افزود: برای اولین بار است که دولت نگاه ویژه و اولویت‌دار به آموزش و پرورش دارد و دولت چهاردهم مسیر توسعه کشور را از مدرسه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: پویش با من که به ابتکار استاندار خراسان رضوی اجرا شد، یکی از موفق ترین حرکت‌هایی است که مشارکت همگانی و همه جانبه جامعه را برای مدرسه سازی جلب می‌کند.

حکیم زاده بیان کرد: دولت چهاردهم در ساخت مدارس صرفاً به دنبال ساخت و ساز نیست؛ بلکه می‌خواهد در تعلیم و تربیت کشور تحول ایجاد شود. مدرسه باید از یک محیط اداری به یک محیط پرشور تبدیل شود و دانش آموزان علاوه بر مباحث درسی، درس اخلاق زندگی بگیرند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نهضت عدالت آموزشی شاید در کوتاه مدت آثار خود را نشان ندهد، اما در بلندمدت باعث شکوفایی، توسعه و بالندگی کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ابتکار مجموعه مدیریت عالی استان بابت برگزاری مراسم نواختن زنگ مهر در نقطه صفر مرزی، شهرستان تایباد، قابل تقدیر است.

