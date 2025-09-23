  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

دولت چهاردهم مسیر توسعه کشور را از مدرسه آغاز کرده است

دولت چهاردهم مسیر توسعه کشور را از مدرسه آغاز کرده است

مشهد- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای اولین بار است که دولت نگاه ویژه و اولویت‌دار به آموزش و پرورش دارد و دولت چهاردهم مسیر توسعه کشور را از مدرسه آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح سه شنبه در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه پسرانه «شهید حسین عبدالقادری» شهرستان مرزی تایباد اظهار کرد: حضور مسئولان در جمع دانش آموزان و معلمان در اولین روز از سال تحصیلی، نشان از توجه به آموزش و پرورش دارد که نسل جوان از مهمترین آینده سازان کشور هستند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهرماه امسال با سال‌های گذشته متفاوت است، افزود: برای اولین بار است که دولت نگاه ویژه و اولویت‌دار به آموزش و پرورش دارد و دولت چهاردهم مسیر توسعه کشور را از مدرسه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: پویش با من که به ابتکار استاندار خراسان رضوی اجرا شد، یکی از موفق ترین حرکت‌هایی است که مشارکت همگانی و همه جانبه جامعه را برای مدرسه سازی جلب می‌کند.

حکیم زاده بیان کرد: دولت چهاردهم در ساخت مدارس صرفاً به دنبال ساخت و ساز نیست؛ بلکه می‌خواهد در تعلیم و تربیت کشور تحول ایجاد شود. مدرسه باید از یک محیط اداری به یک محیط پرشور تبدیل شود و دانش آموزان علاوه بر مباحث درسی، درس اخلاق زندگی بگیرند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نهضت عدالت آموزشی شاید در کوتاه مدت آثار خود را نشان ندهد، اما در بلندمدت باعث شکوفایی، توسعه و بالندگی کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ابتکار مجموعه مدیریت عالی استان بابت برگزاری مراسم نواختن زنگ مهر در نقطه صفر مرزی، شهرستان تایباد، قابل تقدیر است.

