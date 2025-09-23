  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

اعلام آخرین وضعیت ترافیک سطح شهر مشهد در روز اول مهرماه

مشهد- مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری مشهد جزئیاتی از آخرین وضعیت ترافیک سطح شهر مشهد در روز اول مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوروزی اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی و روز اول مهرماه ۱۴۰۴ در حال حاضر در محور غرب به شرق میدان آزادی یعنی وکیل‌آباد ترافیک داریم، تقریباً طول بار تا محدوده پل هفت تیر پس زده و کندی حرکت رو شاهد هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری مشهد بیان کرد: در حد فاصل پل آموزگار تا میدان آزادی شاهد کندی حرکت هستیم. این چالش را در محدوده میدان هشتم شهریور در داخل بلوار هفت تیر نیز داریم، چون کاربری‌های آموزشی و مدارس در این محدوده تمرکز دارند.

وی افزود: میدان فلسطین از سمت میدان جمهوری و حدفاصل میدان جمهوری تا سه‌راه بعثت نیز جز نقاطی است که ما تا حدی شاهد کندی حرکت هستیم.

