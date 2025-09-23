زنگ مهر در خراسان رضوی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار، مسئولان کشوری و استانی خراسان رضوی طی آئینی در مدرسه پسرانه «شهید حسین عبدالقادری» شهرستان مرزی تایباد به صدا درآمد.

در این مراسم غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: توجه به حوزه آموزش و پرورش یکی از مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم است. شخص رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به شکوفایی حوزه تعلیم و تعلم و توسعه فضاهای آموزشی دارد و همه ما باید تلاش خود را دوچندان کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: امیدواریم سال آینده بتوانیم مجموعه نیازهای آموزشی استان را با همت همیشگی این عزیزان برطرف کنیم. فضای فیزیکی مناسب و استاندارد برای دانش آموزان یک ضرورت است. بدون تردید مقطع تحصیلی ابتدایی مهمترین دوران تحصیل دانش‌آموزان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.