۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

زنگ مهر در خراسان رضوی نواخته شد

زنگ مهر در خراسان رضوی نواخته شد

مشهد- زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار، مسئولان کشوری و استانی خراسان رضوی در مدرسه پسرانه «شهید حسین عبدالقادری» شهرستان مرزی تایباد به صدا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار، مسئولان کشوری و استانی خراسان رضوی طی آئینی در مدرسه پسرانه «شهید حسین عبدالقادری» شهرستان مرزی تایباد به صدا درآمد.

در این مراسم غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: توجه به حوزه آموزش و پرورش یکی از مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم است. شخص رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به شکوفایی حوزه تعلیم و تعلم و توسعه فضاهای آموزشی دارد و همه ما باید تلاش خود را دوچندان کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: امیدواریم سال آینده بتوانیم مجموعه نیازهای آموزشی استان را با همت همیشگی این عزیزان برطرف کنیم. فضای فیزیکی مناسب و استاندارد برای دانش آموزان یک ضرورت است. بدون تردید مقطع تحصیلی ابتدایی مهمترین دوران تحصیل دانش‌آموزان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

