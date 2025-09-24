به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ویژه، مجری بنیاد علوی در استان قم اظهار کرد: پویش ملی «مهر علوی» در آستانه بازگشایی مدارس و به منظور کمک به دانش‌آموزان محروم اجرا شد و در قالب آن ۱۷۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مناطق مختلف استان توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها ویژه دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار در شهرستان‌های قم، کهک و جعفرآباد تهیه شد و هدف اصلی آن کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار در تأمین لوازم آموزشی فرزندانشان است.

مجری بنیاد علوی قم با اشاره به گستردگی این طرح در سطح ملی تصریح کرد: بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی با طراحی و اجرای این برنامه به‌طور همزمان در سراسر کشور تلاش کردند تا همزمان با آغاز سال تحصیلی، بخشی از نیازهای اولیه دانش‌آموزان محروم در زمینه لوازم‌التحریر جبران شود.

ویژه با بیان اینکه بخشی از این کمک‌ها به صورت کاملاً رایگان اهدا شده است، ادامه داد: از مجموع ۱۷۰۰ بسته توزیع‌شده، ۴۰۰ بسته به دانش‌آموزان دهک‌های یک و دو که تحت پوشش کمیته امداد قرار نداشتند، اختصاص یافت، همچنین ۳۰۰ بسته دیگر نیز میان دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار توزیع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش گروه‌های مردمی و جهادی در این طرح اشاره کرد و گفت: بسته‌های لوازم‌التحریر در دو بخش تهیه شد؛ بخشی به عنوان هدیه بنیاد علوی و بخش دیگر با همکاری و مشارکت گروه‌های جهادی که این موضوع جلوه‌ای از هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادهای حمایتی را به نمایش گذاشت.

مجری بنیاد علوی قم در ادامه به دیگر اقدامات این بنیاد در سال جاری اشاره کرد و افزود: تاکنون چهار پویش در استان قم به اجرا درآمده است؛ نخست پویش ویژه ماه مبارک رمضان با توزیع کارت‌های هدیه میان محرومان، دوم پویش «سفره علوی» در ایام غدیر برای حمایت از گروه‌های مردمی در برگزاری جشن‌ها، سوم اعزام زائر اولی‌های کم‌برخوردار به پیاده‌روی اربعین و چهارم نیز همین پویش «مهر علوی» که همزمان با آغاز سال تحصیلی با محوریت تأمین لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند برگزار شد.

ویژه در پایان تأکید کرد: بنیاد علوی با اجرای چنین طرح‌هایی تلاش می‌کند ضمن توجه به نیازهای معیشتی، نقش مؤثری در ارتقای عدالت آموزشی و اجتماعی ایفا کند.