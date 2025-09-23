جواد وندنوروز، مدیر بنیاد استاد شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه آینده این بنیاد را اعلام کرد. این بنیاد به تازگی نهمین همایش بین المللی استاد شهریار را در تبریز برگزار کرده است.
وندنوروز درباره برنامههای آینده این بنیاد گفت: برنامه آینده بنیاد استاد شهریار برگزاری اولین جشنواره پایاننامههای برتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای سراسر کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس است. هدف از این جشنواره، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی انجامشده در سطح دانشگاههای کشور در حوزه زبان و ادب فارسی و مطالعات استاد شهریار، و همچنین فراهمآوری بستری مناسب برای انتقال پژوهشهای ارزشمند علمی به سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشور و ترویج جریان علمی و کاربردی است.
وی افزود: در مرحله اول، با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پنج رساله و پنج پایاننامه برتر از هر دانشگاه انتخاب و به دبیرخانه جشنواره ارسال میشود. در مرحله دوم که در سطح کشوری برگزار میگردد، برترینها از میان این آثار مشخص خواهند شد. این جشنواره به لطف خدا در هفته پژوهش، با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
برگزاری اولین نشست شبهای پایان نامههای برتر
او در ادامه گفت: عصر روز گذشته اولین نشست از سلسله نشستهای شبهای پایاننامههای برتر زبان و ادبیات فارسی در سالن همایشهای بنیاد استاد شهریار در تهران برگزار شد . در این نشست پایاننامه دکتری حسن جهاندار با عنوان «پژوهشی در تفسیر کهن فارسی» و پایاننامه پریسا احمدی بیدهندی با عنوان «خشونت تصویر در غزلیات حافظ» مورد بحث قرار گرفت.
وندنوروز در پاسخ به اهداف برگزاری این نشستها گفت: آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه زبان وادبیات فارسی و همچنین جلب توجه و دقت نظر دستاندرکاران به ضرورت حفاظت از منابع علمی و دانشگاهی و فراهمسازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات دانشجویان و جلب توجه سیاستگذاران، از اهداف برگزاری این نشستها است.
بنیاد فرهنگی و ادبی استاد شهریار نهادی غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۸۲ با هدف شناخت و بزرگداشت شخصیت علمی، فرهنگی و ادبی استاد شهریار و معرفی آثار و اندیشههای ایشان تأسیس شده است. دفتر اصلی بنیاد در تهران قرار دارد و فعالیتهای آن شامل پژوهشهای علمی و تاریخی در حوزه زبان و ادب فارسی و آذری، نشر آثار استاد شهریار، برگزاری همایشها و نشستهای ادبی، حمایت از پژوهشها و استعدادهای ادبی، و گسترش فرهنگ اسلامی و انقلاب اسلامی در زبان و ادب فارسی و آذری است. این بنیاد همچنین به حفظ و صیانت از شخصیت دینی و انقلابی استاد شهریار و مقابله با جعل آثار وی اهتمام دارد.
از دیگر فعالیتهای بنیاد میتوان به برگزاری همایشها و جشنوارههای ادبی، ایجاد فضای مجازی و کتابخانه تخصصی، همکاری با مراکز علمی داخلی و خارجی و نشر کتابها و نشریات ادبی اشاره کرد. یکی از برنامههای برجسته بنیاد، برگزاری جایزه ادبی استاد شهریار است. این بنیاد نقش مهمی در ترویج فرهنگ و ادب آذربایجان و ایران داشته و تلاش میکند با حمایت از فعالیتهای علمی، فرهنگی و ادبی شخصیت استاد شهریار و مشاهیر دیگر را معرفی و گرامی بدارد.
