به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «گوسفند» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی هادی باباییفر به پنجاه و ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم نشویل (Nashville Film Festival) راه پیدا کرد.
این جشنواره که از سال ۱۹۶۹ در شهر نشویل، ایالت تنسی آمریکا برگزار میشود، یکی از قدیمیترین و معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان به شمار میرود.
پنجاه و ششمین دوره این فستیوال از ١٨ تا ٢٤ سپتامبر (۲۷ شهریور تا ۲ مهر) در حال برگزار است. برندگان بهترین فیلم کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن این جشنواره به آکادمی اسکار معرفی میشوند.
فیلم کوتاه «گوسفند» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی هادی باباییفر همچنین به پانزدهمین جشنواره فیلم آستتیکا (Aesthetica Film Festival) راه پیدا کرده است.
این جشنواره توسط مجله هنری و فرهنگی Aesthetica Magazine برگزار میشود و توسط دانشگاه یورک سنت جان، کالج ارتباطات لندن و موسسه فیلم بریتانیا پشتیبانی میشود.
این جشنواره از ۵ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان الی ۹ آذر) در یورک، بریتانیا برگزار میشود و یکی از معتبرترین جشنوارههای فیلم در بریتانیا است که مورد تایید BAFTA و BIFA است.
فیلم کوتاه «گوسفند» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی هادی باباییفر همچنین به شانزدهمین جشنواره بینالمللی «نورویچ» انگلستان (Norwich Film Festival) راه یافت.
این فیلم در ادامه حضورهای بینالمللی خود، در بخش «فیلمهای کوتاه بینالمللی داستانی» جشنواره با دیگر نامزدهای این بخش به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره بینالمللی «نورویچ» انگلستان در سال ۲۰۰۹ تأسیس شده و آثار منتخب این جشنواره واجد شرایط رقابت در «آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا (بفتا)» نیز خواهند بود.
این دوره از جشنواره از ۱۲ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴ (۳ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر نورویچ انگلستان برگزار میشود.
رز طباطبایی، گلاویژ علم بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به فیلمبردار: ادیب سبحانی، تدوین: حمید نجفیراد، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، مدیرتولید: سجاد سعیدی، صدابردار: جواد جهانگیری، صداگذار: زهره علی اکبری، تصحیح رنگ: فربد جلالی، استوری برد: نیکی شریفپور، جلوههای بصری: بیتا اخلاقی، عکاس و طراح پوستر: فرهاد همتی، منشی صحنه: مهسا جعفری، برنامهریز: رضا باستانی، مدیر تدارکات: محسن لشکری، تجهیزات: (izoom rental)، پخش بینالملل: دنا رسام و مشاور رسانه: حامد قریب اشاره کرد.
