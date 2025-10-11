به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با حضور فیلم کوتاه «تایپیست» به کارگردانی هادی نوری و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی و هادی نوری در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، پوستر رسمی آن با طراحی نسیم گرجی منتشر شد.

هادی نوری پیش از این فیلم کوتاه «تکه‌ای از تو» را کارگردانی کرده که موفق به دریافت ۳ جایزه از سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد، «تایپیست» دومین تجربه او به عنوان کارگردان است.

«تایپیست» روایتگر دختری عریضه‌نویس است که تلاش می‌کند با الهام از قصه زندگی مردمی که برای نوشتن عریضه نزد او می‌آیند، داستان‌هایی تازه خلق کند، تلاشی که در نهایت خشم سیستم شاهنشاهی را برمی‌انگیزد.

فاطمه مسعودی‌فر، عرفان ناصری، رحیم نوروزی، فروغ قجابیگلی و مجید علم‌بیگی در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

«تایپیست» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و انجمن سینمای جوانان ایران است.