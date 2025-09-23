  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

فیلم «دو قدم تا مرگ» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «دو قدم تا مرگ» به کارگردانی فرشین طهماسب آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دو قدم تا مرگ» به نویسندگی و کارگردانی فرشین طهماسب پس از پایان فیلمبرداری و مراحل پس‌تولید برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش شد.

فیلمبرداری این فیلم کوتاه اجتماعی که سفری است به قلب تنهایی انسان معاصر و روایتگر لحظات فروپاشی و روزنه‌های امیدی است که بر سر راه انسان‌ها قرار دارد با تکیه بر روایت تصویری و سکوت، تلاش دارد تجربه‌ای احساسی را به مخاطب خود انتقال دهد.

فرشین طهماسب، محسن دانشمندی و رامین بخشنده بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فرشین طهماسب نقاش و موزیسین سابقه بازی در فیلم‌های «بی‌صدا» و «آزاد به قید شرط» را در کارنامه دارد و در زمینه تصویرسازی کتاب هم با ناشران ایرانی و بین‌المللی همکاری داشته است.

کد خبر 6599421

