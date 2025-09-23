فیلم «دو قدم تا مرگ» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دو قدم تا مرگ» به نویسندگی و کارگردانی فرشین طهماسب پس از پایان فیلمبرداری و مراحل پس‌تولید برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش شد.

فیلمبرداری این فیلم کوتاه اجتماعی که سفری است به قلب تنهایی انسان معاصر و روایتگر لحظات فروپاشی و روزنه‌های امیدی است که بر سر راه انسان‌ها قرار دارد با تکیه بر روایت تصویری و سکوت، تلاش دارد تجربه‌ای احساسی را به مخاطب خود انتقال دهد.

فرشین طهماسب، محسن دانشمندی و رامین بخشنده بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فرشین طهماسب نقاش و موزیسین سابقه بازی در فیلم‌های «بی‌صدا» و «آزاد به قید شرط» را در کارنامه دارد و در زمینه تصویرسازی کتاب هم با ناشران ایرانی و بین‌المللی همکاری داشته است.