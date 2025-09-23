تحلیلگر لبنانی: پیام نعیم قاسم خطاب به عربستان از موضع قدرت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نضال عیسی تحلیلگر لبنانی تاکید کرد که طرح شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله برای همگرایی با عربستان سعودی برای برخی کشورها سنگین بوده است.

وی اضافه کرد: اکثر سیاست مداران و کشورها هرگز این اقدام را نخواهند کرد چرا که متعهد هستند در کنار آمریکا با نیروهای مقاومت بجنگند.

عیسی تصریح کرد: سخنان نعیم قاسم یک هشدار بود مبنی بر آنکه چیزی که در قبال قطر اتفاق افتاد می‌تواند در قبال عربستان نیز تکرار شود. پیام وی خطاب به عربستان یک اقدام سیاسی هشدار گونه از موضع قدرت بود. سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله لبنان با قدرت انجام شد.

چند روز قبل روزنامه البناء لبنان در مطلبی با اشاره به پیشنهاد جدید شیخ نعیم قاسم مبنی بر آغاز گفتگو با عربستان سعودی نوشت که سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله، یک رویداد مهم بود، به ویژه بخشی از سخنرانی که وی دعوت به گفتگو با عربستان سعودی را مطرح و تاکید کرد که شرایط پس از تجاوز به قطر دیگر مثل قبل نیست و پروژه «اسرائیل بزرگ» همه را هدف قرار داده و هیچکس از پیامدهای آن در امان نیست.