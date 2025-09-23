به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، تحلیلگران و مسئولان سابق صهیونیست تاکید کردند که بنیامین نتانیاهو با اشتباهات خود باعث به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی و انزوای تل آویو شده است.

آنها اضافه کردند که مسئولیت انزوای بی سابقه رژیم صهیونیستی بر عهده کابینه نتانیاهو است و جهانیان علیه این رژیم متحد شده‌اند.

وزیر ارتباطات سابق رژیم صهیونیستی نیز گفت که نتانیاهو هرگز نخواهد توانست کاری در برابر به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی کند.

موریا اسرف تحلیلگر صهیونیست نیز تاکید کرد که این روند بیانگر ضعف روابط میان تل آویو و کشورهای غربی است.

لازم به ذکر است که تاکنون ۱۵۳ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.