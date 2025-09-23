  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

تحلیلگران صهیونیست: انزوای کنونی اسرائیل بی‌سابقه است

تحلیلگران صهیونیست: انزوای کنونی اسرائیل بی‌سابقه است

تحلیلگران و مسئولان سابق رژیم صهیونیستی به انزوای بی سابقه این رژیم در سایه به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، تحلیلگران و مسئولان سابق صهیونیست تاکید کردند که بنیامین نتانیاهو با اشتباهات خود باعث به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی و انزوای تل آویو شده است.

آنها اضافه کردند که مسئولیت انزوای بی سابقه رژیم صهیونیستی بر عهده کابینه نتانیاهو است و جهانیان علیه این رژیم متحد شده‌اند.

وزیر ارتباطات سابق رژیم صهیونیستی نیز گفت که نتانیاهو هرگز نخواهد توانست کاری در برابر به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی کند.

موریا اسرف تحلیلگر صهیونیست نیز تاکید کرد که این روند بیانگر ضعف روابط میان تل آویو و کشورهای غربی است.

لازم به ذکر است که تاکنون ۱۵۳ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

کد خبر 6599049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها