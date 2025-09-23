جایگزینی سریع فرماندهان شهید توسط رهبر معظم انقلاب نماد نصرت الهی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سه شنبه در نخستین جلسه درس خارج اصول فقه سال تحصیلی جدید در مدرسه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج) قم با بازخوانی جنگ اخیر؛ از شهادت فرماندهان تا نقش مردم و رهبری، بر اتحاد مردم، جایگاه رهبری و استقامت نیروهای مسلح در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: دشمنان گمان می‌کردند کشور ظرف چند روز متلاشی خواهد شد، اما مردم با وجود اختلاف سلیقه و مشکلات اقتصادی، در دفاع از وطن و اسلام یکپارچه شدند و همین اتحاد بزرگ‌ترین سلاح ملت برای کشور است.

وی جنگ اخیر را در حقیقت مواجهه مستقیم با آمریکا توصیف کرد و اسرائیل غاصب و جنایتکار را حیوان دست‌آموز آمریکا دانست و افزود: اگر حمایت واشنگتن نباشد، موجودیت این رژیم فرو می‌پاشد؛ همان‌طور که در روزهای چهارم و پنجم جنگ دوازده‌روزه، آمریکا مجبور به دخالت مستقیم شد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به جایگزینی سریع فرماندهان شهید و اطمینان‌بخشی رهبر معظم انقلاب در اوج بحران، این تدبیر را نماد نصرت الهی خواند و گفت: این اعتماد به وعده خداوند است که دل‌های مردم را آرام و جبهه مقاومت را استوار نگاه داشت و مقام معظم رهبری با سخنان متقن و توصیه‌های الهی خویش در این جهت بسیار تأثیرگذار بوده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش حوزه و تبلیغ دین اشاره کرد و با هشدار نسبت به برداشت‌های غیرمستند در برخی منابر گفت: نمی‌توان با خواب یا برداشت‌های سست، دین را تبلیغ کرد و تبلیغ باید اجتهادی و مستند باشد؛ همان‌طور که در فقه و به پشتوانه مبانی اصولی با دقت استنباط می‌کنیم.

استاد حوزه با بیان این که جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند شناخت صحیح اسلام و ارزش‌های اخلاقی و عمل به آنها است و برای بیدارباش، کافی است انسان توجه کند، افزود: با مرگ، این بدن مادی از بین می‌رود، ولی حقیقت انسان باقی می‌ماند. این حقیقت به رزق معنوی نیاز دارد. اگر دل زنگار بگیرد، دیگر نمی‌تواند از آن رزق‌های معنوی بهره‌مند شود. انسان باید توجه کند در مسیر بی‌نهایتی که در پیش دارد با چه توشه‌ای حرکت می‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این نکته مهم هم تأکید کرد که روحانیت باید با دو بال «شناخت دین» و «عمل دینی» پرواز کند؛ هم باید در فهم کتاب و سنت بکوشیم و هم در اخلاق عامل باشیم.