پرستاران در خط مقدم جبهه سلامت 

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط جنگی و بحرانی کشور، پرستاران بدون چشمداشت در حال خدمت رسانی به مردم هستند و نباید زحمات و تلاش های آنها نادیده گرفته شود.

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که سازمان نظام پرستاری در ایام جنگ سعی کرده است در کنار وزارت بهداشت بخشی از مشکلات را حل کند، گفت: معتقدیم زمان جنگ زمان گلایه کردن نیست، زمان تلاش است و امیدواریم اگر نتیجه‌ای حاصل شد، آن را ادامه دهیم.

وی افزود: امیدواریم وضعیت کشور هرچه زودتر به سمت آرامش رود و سایه جنگ از سر کشور برداشته شود و بتوانیم روزهای خوب را برگردانیم و به فکر ارتقای سلامت مردم باشیم.

نیروهای پرستاری در کنار سایر پرسنل و کادر سلامت، همیشه آماده خدمت در شرایط بحران هستند و این موضوع بارها و به دفعات در انواع و اقسام بحران های طبیعی و شرایط اضطراری که در کشور اتفاق افتاده، به اثبات رسیده است.

شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه پرستاری در شرایط بحرانی کشور، چشم بستن بر خواسته ها و مطالبات صنفی بوده و اینکه به خود اجازه نداده اند برای رسیدن به مطالبات به حق خود؛ شرایط موجود را گروگان بگیرند.

هیچ وقت دوران سخت کرونا را فراموش نخواهیم کرد که پرستاران فداکار ما چگونه در خدمت بیماران بودند و بعد از آن، جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴؛ یکی دیگر از صحنه‌های ماندگار برای ثبت خدمات و تلاش های نیروهای پرستاری در روزهای جنگی بوده است. و حالا در جنگ ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی، پرستاران متعهد و ایثارگر ما با حضور شبانه روزی در بیمارستان های کشور، این پیام را به مردم و مسئولان می دهند که جامعه پرستاری در صف اول جبهه سلامت حضور دارد.

از شروع حملات ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی به نقاط مختلف کشور، تعدادی از نیروهای تلاشگر و فداکار پرستاری؛ به شهادت رسیده اند که می توان به لیلا محمدی و عاطفه سهرابی دو تن از پرستاران خمین اشاره کرد که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند.

سیدنوید معصومی رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری خمین، در همین رابطه گفت: پرستاران خمین عزادار همکارانشان هستند اما در عین حال با همه توان مشغول خدمت به بیماران و مصدومان هستند.

وی افزود: زمانی که حمله‌ای اتفاق می‌افتد، به اندازه‌ای ازدحام پرستاران برای کمک زیاد می‌شود که باید انتظامات بیمارستان را دم در بگذاریم که داخل نیایند تا بتوانیم مدیریت کنیم.