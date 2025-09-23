به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه از آمادهسازی کشورهای اروپایی برای مداخله نظامی در مولداوی خبر داد.
این نهاد اطلاعاتی هشدار داده است که «دولتمردان اروپایی در بروکسل تمایل دارند تا از اینکه کیشیناو همچنان سیاستهای ضدروسیهای را دنبال میکند، اطمینان حاصل کنند و برای این منظور تا اشغال مولداوی پس از انتخابات پارلمانی آتی پیش خواهند رفت.»
سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که نیروهای ناتو را به طور متمرکز در رومانی در نزدیکی مرز با مولداوی مشاهده کرده که در حال آمادهسازی برای اعزام به منطقه اودسا در اوکراین با هدف هراساندن منطقه ترانسنیستریا در مولداوی هستند. به گفته این نهاد اطلاعاتی، نیروهای فرانسوی و انگلیس هم اکنون وارد اودسا شدهاند.
به گفته این نهاد، نیروهای اروپایی قصد دارند تا پس از انتخابات پارلمانی پیشرو در مولداوی، در این کشور مداخله نظامی کنند. این نهاد اضافه کرد که بروکسل و کیشیناو احتمالا با هدف شوراندن مردم و کشاندن آنها به خیابانها برای دفاع از حقشان، احتمالا نتایج انتخابات را دستکاری خواهند کرد.
پس از آن، نیروهای اروپایی به درخواست مایا ساندو، رئیس جمهور مولداوی وارد این کشور خواهد شد و شهروندان آن را «مجبور خواهند کرد تا در نقاب دموکراسی اروپایی، دیکتاتوری را بپذیرند.»
سرویس اطلاعات خارجی روسیه در ماه جولای نیز در هشداری مشابه اعلام کرده بود که ناتو در حال تبدیل مولداوی به یک «دژکوب» علیه روسیه است. ایگور دودون، رئیس جمهور پیشین مولداوی به تازگی گفت که اتحادیه اروپا قصد دارد تا از این کشور در جنگ احتمالی آتی با روسیه، از کینشیناو به عنوان «گوشت دم توپ» استفاده کند.
نظر شما