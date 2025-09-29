به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب حاکم «اقدام و همبستگی» مولداوی با کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید؛ انتخاباتی که به ادعای دورین ریسین، نخست وزیر مولداوی، روسیه با هزینه‌های میلیون یورویی قصد مداخله در آن را داشته است!

به نوشته آسوشیتدپرس، داده‌های انتخاباتی پس از شمارش آراء تقریباً تمام صندوق‌های اخذ رای نشان می‌دهد که این حزب غرب‌گرا ۵۰.۲ درصد از آراء را به خود اختصاص داده و حزب حامی روسیه «بلوک انتخاباتی میهن‌پرستان» تنها ۲۴.۲ درصد آراء را از آن خود کرده است. حزب «بلوک آلترناتیو» نیز که حامی روسیه است، در رده سوم و حزب پوپولیست «حزب ما» در رتبه چهارم قرار گرفتند.

داده‌های انتخاباتی حاکی از آن است که حزب «اقدام و همبستگی» اکثریت قاطع (حدود ۵۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی) پارلمان مولداوی را در اختیار خواهد گرفت. دولت پیشنهادی به تایید پارلمان نیاز دارد. به زعم بسیاری، پیروزی حزب حاکم مولداوی در انتخابات پارلمانی این کشور، انتخابی بین بروکسل و مسکو بوده است.

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با استقبال از پیروزی این حزب حامی اتحادیه اروپا، نوشت: مولداویایی‌ها، یک بار دیگر موفق شدید. هیچ تلاشی برای کاشتن بذر هراس یا تفرقه قادر به شکستن اراده شما نیست. شما یک انتخاب روشن کردید؛ «اروپا. دموکراسی. آزادی.» درهای اروپا باز است و ما در هر گام از مسیر، در کنار شما خواهیم ایستاد. آینده از آن شماست.»

ایگور دودون، رهبر حزب اپوزیسیون حامی مسکو پیش از خروج نتایج شمارش آراء، از حامیان این حزب خواست تا برای تثبیت پیروزی، بیرون از ساختمان پارلمان مولداوی تجمع کنند.

ریسین در آستانه این انتخابات درباره آنچه مداخله روسیه خوانده بود، هشدار داد و گفت که مسکو با هزینه «صدها میلیون یورویی» به عنوان بخشی از «جنگ ترکیبی‌»، قصد دارد تا قدرت را قبضه کند. او این انتخابات را «آخرین مبارزه برای آینده» مولداوی توصیف کرده بود.

روسیه ادعاهای مولداوی مبنی بر اینکه این کشور کارزار دروغ‌پراکنی به‌راه انداخته و به‌دنبال خرید رای و ایجاد هرج و مرج است را قویاً رد کرده است. کشور مولداوی به لحاظ جغرافیایی بین اوکراین و رومانی که جزو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، محصور است.

پیش‌تر سرویس اطلاعات خارجی روسیه از آماده‌سازی کشورهای اروپایی برای مداخله نظامی در مولداوی خبر و هشدار داد که «دولتمردان اروپایی در بروکسل تمایل دارند تا از اینکه مولداوی همچنان سیاست‌های ضدروسیه‌ای را دنبال می‌کند، اطمینان حاصل کنند و برای این منظور تا اشغال مولداوی پس از انتخابات پارلمانی آتی پیش خواهند رفت.»

سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که نیروهای ناتو را به طور متمرکز در رومانی در نزدیکی مرز با مولداوی مشاهده کرده که در حال آماده‌سازی برای اعزام به منطقه اودسا در اوکراین با هدف هراساندن منطقه ترانس‌نیستریا در مولداوی هستند. به گفته این نهاد اطلاعاتی، نیروهای فرانسوی و انگلیس پیش‌تر وارد اودسا شده‌اند.