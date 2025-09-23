فرشید: ۶٩٢ هزار نفر از خدمات مختلف هلال احمر کرمان برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فرشید، پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: تعداد ۶٩٢ هزار و ۴٩۴ نفر در شش ماهه نخست سال جاری از خدمات مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بشر دوستانه و عام المنفعه معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر کرمان بهره مند شدند.

وی با اشاره به اجرای بیست و پنجمین دوره طرح ملی خدمات بشردوستانه به مسافرین در نوروز امسال افزود: همچنین تعداد ۵١٢ هزار و ٣۴٠ مسافر با مراجعه به پست‌های نوروزی از خدمات آموزشی، سلامت و فضای دوستدار کودک بهره مند شدند.

فرشید، به اجرای پویش درختکاری اشاره کرد و گفت: تعداد ٣ هزار و ٨٩۴ عضو جوان در مناطق مختلف استان کرمان ٣٠٩ هزار و ١۶٩ اصله نهال کاشتند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اجرای طرح ملی دادرس و ماهر ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم در مدارس تصریح کرد: بیش از ١٣ هزار دانش آموز با آموزه‌های امداد و کمک‌های اولیه هلال احمر آشنا شدند.

فرشید، گفت: تعداد ١۵۶ هزار و ٣۵٩ نفر از برنامه‌های مناسبتی، مذهبی و فرهنگی نیز برخوردار شدند.

وی در ادامه به خدمات تیم سحاب در اجتماع بزرگ عید غدیرخم اشاره کرد و گفت: ١٢ هزار و ٣١٠ نفر از خدمات سلامت و آموزشی بهره مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به اعزام ٨٠ نفر از اعضای جوانان این جمعیت به مشهد مقدس جهت شرکت در طرح ملی قدم به قدم تا مسیر بهشت افزود: اعضای جوانان هلال احمر کرمان در این طرح به ۴۵٠ نفر از زائران امام رضا (ع) خدمت رسانی کردند.

فرشید، با اشاره به اعطای تندیس جشنواره کشوری احسان به خانواده شهید علیرضا سعادت ماهانی یادآور شد: کسب رتبه‌های برتر در مسابقات جهانی تغییرات اقلیمی و مسابقات ربو کاپ از دیگر افتخارات اعضای جوانان هلال احمر کرمان در ۶ ماهه اول سال جاری است.