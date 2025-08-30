  1. استانها
  2. کرمان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

هلال احمر کرمان و سازمان دانش آموزی برای تعاملات بیشتر تفاهم کردند

هلال احمر کرمان و سازمان دانش آموزی برای تعاملات بیشتر تفاهم کردند

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین هلال احمر کرمان و سازمان دانش آموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: تفاهم نامه همکاری فی مابین هلال احمر کرمان و سازمان دانش آموزی در راستای تعامل و گسترش همکاری‌های مؤثر هر دو دستگاه نسبت به ترویج و نهادینه سازی ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ نوع دوستی، نیکوکاری و مسئولیت پذیری اجتماعی و کمک به پیشگیری و آمادگی در برابر آسیب‌های ناشی از مخاطرات منعقد شده است.

وی افزود: گسترش تعامل و بهره گیری از ظرفیت‌های طرفین در جهت نهادینه سازی فرهنگ داوطلبی، نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش آموزان، اجرای طرح کار بینی، ترویج فرهنگ بشردوستی و انتقال مفاهیم مهارت‌های داوطلبی، توانمندسازی دانش آموزان در راستای حفظ ایمنی و سلامت خود، (خود امدادی و دگر امدادی) در زمان مخاطرات طبیعی و مواجهه با حوادث و سوانح از اهداف بسیار مهم این تفاهم نامه است.

فلاح، به راه اندازی خانه هلال دانش آموزی اشاره کرد و گفت: بازتاب فعالیت‌های مشترک با استفاده از ظرفیت‌های خبری و اطلاع رسانی دو مجموعه، مشارکت در تدوین و نشر محتوای آموزشی، فرهنگی و تربیتی در حوزه مهارت‌های داوطلبی، بشر دوستی و آمادگی در برابر مخاطرات، امداد و کمک‌های اولیه، استفاده از ظرفیت فرماندهان پیشگامان پیشرفت جمعیت هلال احمر در برنامه‌های آموزشی مربوط به پیشتازان سازمان دانش آموزی از دیگر اهداف مشترک این تفاهم نامه است.

کد خبر 6574893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها