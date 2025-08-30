هلال احمر کرمان و سازمان دانش آموزی برای تعاملات بیشتر تفاهم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: تفاهم نامه همکاری فی مابین هلال احمر کرمان و سازمان دانش آموزی در راستای تعامل و گسترش همکاری‌های مؤثر هر دو دستگاه نسبت به ترویج و نهادینه سازی ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ نوع دوستی، نیکوکاری و مسئولیت پذیری اجتماعی و کمک به پیشگیری و آمادگی در برابر آسیب‌های ناشی از مخاطرات منعقد شده است.

وی افزود: گسترش تعامل و بهره گیری از ظرفیت‌های طرفین در جهت نهادینه سازی فرهنگ داوطلبی، نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش آموزان، اجرای طرح کار بینی، ترویج فرهنگ بشردوستی و انتقال مفاهیم مهارت‌های داوطلبی، توانمندسازی دانش آموزان در راستای حفظ ایمنی و سلامت خود، (خود امدادی و دگر امدادی) در زمان مخاطرات طبیعی و مواجهه با حوادث و سوانح از اهداف بسیار مهم این تفاهم نامه است.

فلاح، به راه اندازی خانه هلال دانش آموزی اشاره کرد و گفت: بازتاب فعالیت‌های مشترک با استفاده از ظرفیت‌های خبری و اطلاع رسانی دو مجموعه، مشارکت در تدوین و نشر محتوای آموزشی، فرهنگی و تربیتی در حوزه مهارت‌های داوطلبی، بشر دوستی و آمادگی در برابر مخاطرات، امداد و کمک‌های اولیه، استفاده از ظرفیت فرماندهان پیشگامان پیشرفت جمعیت هلال احمر در برنامه‌های آموزشی مربوط به پیشتازان سازمان دانش آموزی از دیگر اهداف مشترک این تفاهم نامه است.