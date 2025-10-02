استاندار کرمان: هلال احمر همیشه در خط مقدم امداد و درمان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح پنجشنبه در مراسم رونمایی از تجهیزات توانبخشی و الحاق ۳۱ دستگاه خودرو به هلال احمر استان کرمان با اشاره به وسعت، پراکندگی، تنوع اقلیمی و حوادث طبیعی و غیرمترقبه استان کرمان گفت: در کنار توجه جمعیت هلال‌احمر کشور، در استان نیز توانمان را برای رفع کمبودها و پوشش مسائل مورد درخواست جمعیت هلال‌احمر کرمان می‌گذاریم.

طالبی، بزرگترین مزیت نهاد خدمت‌رسان هلال‌احمر را غیردولتی بودن آن عنوان کرد و افزود: هلال‌احمر همیشه در خط مقدم امداد و درمان و پشتیبانی نیروی انسانی بوده است.

وی در تجلیل از امدادگران جمعیت هلال احمر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: نیروهای هلال‌احمر تلاشی همراه با فداکاری و جنبه‌های زیبا از انسانیت، ایثار و همبستگی ملی دارند.

استاندار کرمان ادامه داد: هر چند که کرمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هدف مستقیم دشمن نبود، اما نیروهای هلال‌احمر استان کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشتند وفرزندان این دیار در دیگر نقاط کشور نیز مشغول دفاع از میهن بودند.

طالبی، گفت: قدردان زحمات همه عزیزان در این دوران پرافتخار هستیم و بدون تردید با حفظ این روحیه فداکاری و ایثار که مورد تحسین همگان قرار گرفته است، همچنان کرمان را در عرصه‌های دفاع و مقاومت سرافراز نگه داشته و بتوانیم منشأ خدمت و سازندگی و توسعه باشیم.