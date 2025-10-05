  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

فلاح: تعداد ٢٣٠٠ نفر از نذر خدمات پزشکی و فرهنگی در فهرج بهره مند شدند

فلاح: تعداد ٢٣٠٠ نفر از نذر خدمات پزشکی و فرهنگی در فهرج بهره مند شدند

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از اجرای دومین فاز طرح ملی نذر خدمت در شهرستان فهرج خبر داد و گفت: در این طرح تعداد ٢٣٠٠ نفر از خدمات پزشکی و فرهنگی بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: همزمان با سراسر کشور طرح ملی نذر خدمت ۸ در استان کرمان آغاز شده است که دومین فاز این طرح از ٩ تا ١١ مهرماه جاری در روستاهای برج معاذ، هاشم آباد، اسماعیل آباد، عامریه و روستاهای اقماری در شهرستان فهرج برگزار شد.

وی با اشاره به بهره وری یک هزار و ٨٠٠ نفر از خدمات دندانپزشکی افزود: تعداد ٨٠٠ نفر توسط دندانپزشکان معاینه شدند و هم چنین یک هزار نفر از خدمات درمانی دندانپزشکی بهره مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به خدمات بینایی سنجی تصریح کرد: در این طرح تعداد ٣١٠ نفر معاینه شدند و ٩٢ نفر عینک طبی رایگان دریافت کردند.

فلاح، به ویزیت ۵۵ نفر توسط پزشک متخصص پوست و مو اشاره کرد و گفت: افراد ویزیت شده برای درمان، داروی رایگان دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به مشارکت ٨٨ نفر از پزشکان، پزشکیار و کادر اجرایی در طرح ملی نذر خدمت ٨ در شهرستان فهرج ادامه داد: این برنامه با مشارکت و همکاری شرکت مس سرچشمه، بنیاد علوی و دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و بم برگزار شده است.

کد خبر 6612377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها