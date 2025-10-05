فلاح: تعداد ٢٣٠٠ نفر از نذر خدمات پزشکی و فرهنگی در فهرج بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: همزمان با سراسر کشور طرح ملی نذر خدمت ۸ در استان کرمان آغاز شده است که دومین فاز این طرح از ٩ تا ١١ مهرماه جاری در روستاهای برج معاذ، هاشم آباد، اسماعیل آباد، عامریه و روستاهای اقماری در شهرستان فهرج برگزار شد.

وی با اشاره به بهره وری یک هزار و ٨٠٠ نفر از خدمات دندانپزشکی افزود: تعداد ٨٠٠ نفر توسط دندانپزشکان معاینه شدند و هم چنین یک هزار نفر از خدمات درمانی دندانپزشکی بهره مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به خدمات بینایی سنجی تصریح کرد: در این طرح تعداد ٣١٠ نفر معاینه شدند و ٩٢ نفر عینک طبی رایگان دریافت کردند.

فلاح، به ویزیت ۵۵ نفر توسط پزشک متخصص پوست و مو اشاره کرد و گفت: افراد ویزیت شده برای درمان، داروی رایگان دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به مشارکت ٨٨ نفر از پزشکان، پزشکیار و کادر اجرایی در طرح ملی نذر خدمت ٨ در شهرستان فهرج ادامه داد: این برنامه با مشارکت و همکاری شرکت مس سرچشمه، بنیاد علوی و دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و بم برگزار شده است.