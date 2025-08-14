به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، از ارائه خدمات درمانی و امدادی به بیش از ٢١ هزار زائر در درمانگاه هتل جوهره نجف خبر داد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان امروز ۲۳ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کادر درمانی و امدادی هلال احمر کرمان از ١٣ مرداد در هتل جوهرة‌النجف با راه‌اندازی درمانگاه تاکنون به ٢١ هزار و ٣۴٣ زائر در نجف اشرف خدمت‌رسانی کرده است.



وی با اشاره به فعالیت پزشکان عمومی و متخصص قلب و عروق، داخلی و عفونی، اطفال، زنان و زایمان، طب اورژانس و … در این درمانگاه، افزود: بیش از ۹۰۰۰ زائر ویزیت شدند و ۹۳۰۷ نفر دارو دریافت کردند.



فلاح در ادامه با اشاره به اعزام ٢٩ بیمار توسط آمبولانس این درمانگاه به بیمارستان‌های مختلف در نجف اشرف بیان کرد: هم چنین ٢۹۷۶ نفر خدمات پیراپزشکی از قبیل تزریقات، پانسمان و بانداژ، تست اندازه‌گیری قند و فشار خون دریافت کردند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اینکه درمانگاه هلال احمر کرمان در نجف اشرف تا چند روز پس از اربعین به صورت شبانه‌روزی دایر است، گفت: تمامی خدمات به زائران ایرانی و غیرایرانی به صورت رایگان ارائه شده است.