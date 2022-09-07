وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سازمان سینمایی سوره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی مرکز تخصصی تولید سریال در این سازمان گفت: سازمان سینمایی سوره به‌عنوان تنها مجموعه فعال در صنعت سینما و تلویزیون که چرخه کاملی از تولید تا توزیع آثار را در ساختار خود در سراسر کشور دارد، در دوره تازه اقدام به تشکیل مرکز سریال سوره کرده است. در حالی که حوزه هنری در گذشته در عرصه تولیدات سریال ورود جدی نداشت.

سریال‌سازی سوره برای تلویزیون و پلتفرم‌ها

وی افزود: در واقع سازمان سینمایی سوره برای تکمیل چرخه تولید و توزیع خود تصمیم به تشکیل این مرکز گرفت تا از ظرفیت‌های خود در تمامی مدیوم‌ها بهره ببرد. در گام نخست، هدف از تشکیل مرکز سریال سوره ایجاد نقطه تمایز و رفتن به سراغ فضاها و گونه‌هایی از آثار سریالی است که کمتر بدان پرداخته می‌شود.

پناهلو با اشاره به این نکته که ما در مرکز سریال سوره به دنبال خلق آثار جذاب با رویکرد و کارکرد درستی هستیم، افزود: ما تصمیم داریم در مرکز سریال سوره از همه ظرفیت‌ها در زمینه تولید سریال باکیفیت، جذاب و با محتوای غنی استفاده کنیم. از این رو در کنار آثاری که برای پخش از تلویزیون در دست تولید داریم، برای تولید آثاری جهت پخش از پلتفرم‌های خانگی نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم که تعدادی از این آثار در مرحله نگارش و تعدادی در مرحله پیش‌تولید هستند.

مدیر مرکز سریال سوره، با اعلام این موضوع که این مرکز ۹ سریال را در مرحله نگارش دارد گفت: ۵ اثر از میان این آثار در قالب اقتباس است. پروژه اقتباس از کتاب «عصرهای کریسکان» یکی از مهمترین پروژه‌های پیش‌روی ماست که به زودی تولید می‌شود. مابقی آثار نیز در مرحله نگارش هستند. ما تمرکز و زمان جدی و به اندازه‌ای را به مرحله نگارش اختصاص می‌دهیم و تا زمانی‌که در مورد متنی به نتیجه و قطعیت نرسیده باشیم، به سمت تولید آن اثر نمی‌رویم. چراکه تجربه نشان داده اکثر آثار تولیدی، علی‌رغم هزینه‌های زیادی که برای آن‌ها صورت می‌گیرد، به‌شدت از حوزه متن ضربه می‌خورند.

پناهلو در خصوص اعطای حق اقتباس کتب سوره مهر به سازمان سینمایی سوره توضیح داد: حوزه هنری از یک گنجینه غنی ادبی برخوردار است که سال‌ها پرچمداران حوزه ادبیات، ادبیات جنگ، داستان‌نویسی و تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در انتشارات سوره مهر زحمت کشیدند و تعداد آثار قابل توجهی را به چاپ رساندند. ما از ابتدای شکل‌گیری مرکز سریال سوره درصدد بودیم که از این گنجینه موجود در حوزه‌هنری استفاده خوبی داشته باشیم. برای همین هم سهم قابل توجهی از آثاری که طراحی برای تولید آنها داریم آثار اقتباسی هستند. البته در این مسیر انحصاری ایجاد نخواهیم کرد و از هر سازمان و یا نویسنده‌ای که علاقمند به استفاده از ظرفیت کتاب‌های حوزه هنری باشد استقبال می‌کنیم.

اولین سریال اقتباسی از اعترافات کاتب کشته شده

پناهلو با اشاره به تولید تله‌تئاتر «کاتب اعظم» که اقتباسی از رمان «اعترافات کاتب کشته شده» است، گفت: ما هم اکنون اولین پروژه از سلسله پروژه‌های اقتباس را در دست تولید داریم. پس از اتمام تولید تله‌تئاتر «کاتب اعظم» تصمیم داریم تا تولید سریال اقتباسی از کتاب «عصرهای کریسکان» را آغاز کنیم که مدت‌هاست روی متن این اثر کار می‌کنیم. همچنین نگارش متن سریالی براساس کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب»، «قرارگاه سری نصرت» و «ماتی خان» را در دست داریم که ان شا الله در آینده نزدیک به تولید خواهند رسید.

وی با اشاره به آنکه ما موضوعات جذاب و قصه‌های دراماتیک زیادی در تاریخ داریم که قابلیت جذب مخاطب را دارند، در خصوص علت انتخاب قالب تله‌تئاتر برای «کاتب اعظم» گفت: با توجه به ملاحظاتی که ساخت اثر تاریخی دارد مثل، لوکیشن و صحنه‌سازی و ایجاد یک جغرافیا و زمان متفاوت از زمان حال، و هزینه سنگینی که ساخت آثار تاریخی دارد و باعث می‌شود تا اجرای پروژه‌های تاریخی را سخت کند، به این نتیجه رسیدیم که یکی از گونه‌هایی که می‌تواند به ما برای بازنمایی تاریخ و روایت داستان‌های عبرت‌آموز از گذشتگان کمک کند تله‌تئاتر است.

مدیر مرکز سریال سوره افزود: در گذشته نیز به این قالب توجه ویژه‌ای می‌شد، چرا که جدای از آنکه امکان روایت داستان‌هایی از دل تاریخ را برای ما به ارمغان می‌آورد، به ما کمک می‌کند تا سراغ فضاهای متنوعی در دوره‌های زمانی مختلف برویم و این اتفاق برای مخاطب می‌تواند جذاب باشد. چه اینکه در گذشته هم در تلویزیون این قالب با استقبال زیادی روبرو می‌شد و مخاطبان جدی داشت. احیای تله‌تئاتر با توجه به ذائقه مخاطب امروز یکی از اهداف جدی مرکز سریال سوره است که به جد روی آن تمرکز خواهیم کرد.

نگاه دیده نشده به واقعه عاشورا در سریال

پناهلو با توضیح آنکه نگارش متن سریال «کاتب اعظم» از اسفند سال گذشته آغاز شد، افزود: ما در گام نخست تعداد قابل توجهی از کتبی که امکان اقتباس از آن‌ها وجود داشت را در کارگروه تخصصی بررسی کردیم. کتاب «اعترافات کاتب کشته شده» یکی از اولین خروجی‌های این گروه بود. از جذابیت‌های این کتاب جدای از روایت تصویری و انتخاب زاویه نگاه دیده نشده به واقعه عاشورا، این بود که زمان مطالعه کتاب امکان به تصویر کشیدن قصه در قالب تله‌تئاتر در ذهن شما شکل می‌گرفت. از اواخر زمستان مرحله نگارش را شروع کردیم که تا خرداد امسال به طول انجامید. از اواخر خرداد نیز وارد مرحله پیش‌تولید شدیم، گروه بازیگری و عوامل و پشت دوربین شکل گرفت و اوایل محرم این کار وارد مرحله تولید شد. اکنون حدود ۸۰ درصد از تله‌تئاتر «کاتب اعظم» تصویربرداری شده است و به صورت همزمان مراحل پس‌تولید خود را طی می‌کند.

وی چالش اصلی تولید تله‌تئاتر را رسیدن به یک متن درست دانست و در ادامه افزود: ما با ساخت تله‌تئاتر می‌توانیم به خیلی از موضوعاتی که مدنظر داریم اما ساخت و تولید آن‌ها هزینه‌بردار است، بپردازیم. با تکیه بر تجربه تولید با دوربین‌های متعدد در صحنه و تدوین اولیه همزمان توانستیم هرشب به یک زمان قابل توجهی از کار برسیم و موجب شد تا تصمیم بگیریم با تله‌تئاتر دست به ساخت آثاری بزنیم که سرعت تولید بالایی داشته باشند.

پناهلو اضافه کرد: این موضوع به خصوص در ساخت آثار تاریخی می‌تواند یکی از راهکارهای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد. سریال «کاتب اعظم» فضایی تاریخی دارد و فرآیند پیش‌تولید، تولید و پس تولید آن در کمتر از سه ماه به طول خواهد انجامید. این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان از تله‌تئاتر برای پرداخت و پاسخ به مسائل روز، ایجاد فضاهای متنوع تصویری و روایت‌های تازه در مدت زمان کم به نتیجه رسید که این موضوع می‌تواند راه حل خوبی برای تولید آثار استاندارد جدید و پرهیز از نمایش چندباره و تکراری آثار سال‌های گذشته باشد.

مدیر مرکز سریال سوره در پایان با اشاره به بستر پخش مجموعه «کاتب اعظم»، گفت: تله تئاتر «کاتب اعظم» قرار است بزودی پخش خود را آغاز کند. سیاستی که در پخش این اثر در نظر داریم این است که تا حد امکان از پخش همزمان آن از رسانه ملی و دیگر پلتفرم‌های توزیع محتوا استفاده کنیم. چراکه فکر می‌کنیم مضمون و فضایی که این اثر دارد انحصار و اختصاص خاصی را نمی‌طلبد و مطلوب است که این کار به دست هر مخاطبی برسد و دیده شود.