نگارش ۱۱ فیلمنامه سینمایی با اقتباس از آثار ادبی تاریخ شفاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ عنوان فیلمنامه سینمایی با اقتباس از آثار ادبی تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس زیر نظر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه هنری به نگارش در آمده است و بعد از تامین سرمایه، تولید این آثار آغاز خواهد شد.

نگارش این فلیمنامه‌ها بر اساس آثار ادبیات انقلاب و دفاع مقدس و با اقتباس از آثار مرکز انتشارات سوره مهر برای تولید فیلم‌هایی سینمایی صورت گرفته است.

«نورالدین پسر ایران» نوشته معصومه سپهری، «پایی که جاماند» سیدناصر حسینی پور، «مهمان صخره‌ها» راحله صبوری، «دا» سیده زهرا حسینی، «حرمان هور» یادداشت‌ها و دست نوشته‌های شهید احمدرضا احدی، «خاطرات مرضیه حدیدچی دباغ» محسن کاظمی، «روزهای بی آینه» گلستان جعفریان، «زندانی فاو» مهرداد آزاد از جمله آثاری هستند که تولید فیلمنامه آنها انجام شده و ۲ کتاب «گلستان یازدهم» و «وقتی مهتاب گم شد» از سوی این مرکز در دست بررسی است تا امکان تولید فیلمنامه از این آثار ارزیابی شود.

از حدود ۵ سال پیش سازمان سینمایی حوزه هنری بخشی را به نام «مرکز متن» تاسیس کرد که به اقتباس از آثار ادبی تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس می‌پردازد. همچنین، بخشی از جلسات هفتگی و ماهانه مرکز متن سازمان سینمایی حوزه هنری به بررسی کتاب‌هایی که ظرفیت تولید فیلم سینمایی و اقتباسی دارند، اختصاص دارد.