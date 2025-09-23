رفع تداخل ۹۴ درصد از اراضی کشاورزی عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار در نشست امروز رفع تداخلات، صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مشهد بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در پروژه رفع تداخلات تعیین تکلیف شده که در این حوزه ۹۴ درصد پیشرفت داشته‌ایم.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال آینده رفع تداخلات اراضی کشاورزی در کشور به پایان می‌رسد.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت: پس از انجام رفع تداخلات اراضی، در راستای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، با تهیه نقشه‌ها و صدور اسناد کشاورزی، اختلافات مالکیتی حوزه زمین در کشور با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور بر رسیدگی سریع و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در حوزه زمین و تکریم ارباب رجوع تأکید و تصریح کرد: وظیفه ما انجام تکالیف قانونی و سازمانی در سایه تکریم و احترام به ارباب رجوع است.

نامدار ادامه داد: با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی به پایان رفع تداخلات اراضی در سال آینده و فراهم کردن بستر و حمایت از این پروژه ملی، امیدواریم بتوانیم جشن پایان رفع تداخلات اراضی در کشور را برگزار کنیم.