  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

رفع تداخل ۹۴ درصد از اراضی کشاورزی عملیاتی شد

سرپرست سازمان امور اراضی کشور از رفع تداخل ۹۴ درصد از اراضی کشاورزی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار در نشست امروز رفع تداخلات، صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مشهد بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در پروژه رفع تداخلات تعیین تکلیف شده که در این حوزه ۹۴ درصد پیشرفت داشته‌ایم.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال آینده رفع تداخلات اراضی کشاورزی در کشور به پایان می‌رسد.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت: پس از انجام رفع تداخلات اراضی، در راستای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، با تهیه نقشه‌ها و صدور اسناد کشاورزی، اختلافات مالکیتی حوزه زمین در کشور با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور بر رسیدگی سریع و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در حوزه زمین و تکریم ارباب رجوع تأکید و تصریح کرد: وظیفه ما انجام تکالیف قانونی و سازمانی در سایه تکریم و احترام به ارباب رجوع است.

نامدار ادامه داد: با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی به پایان رفع تداخلات اراضی در سال آینده و فراهم کردن بستر و حمایت از این پروژه ملی، امیدواریم بتوانیم جشن پایان رفع تداخلات اراضی در کشور را برگزار کنیم.

