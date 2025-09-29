  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۶

رفع تداخلات اراضی باید در موعد مقرر به اتمام برسد

رفع تداخلات اراضی باید در موعد مقرر به اتمام برسد

سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت: رفع تداخلات اراضی یک پروژه ملی است که باید در موعد مقرر به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی یک پروژه ملی است که باید در موعد مقرر به اتمام برسد، گفت: پایان پروژه ملی رفع تداخلات اراضی مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است و ما باید با تمام توان در اجرای این طرح تلاش کنیم.

وی افزود: حداکثر ۱۱ ماه فرصت داریم که رفع تداخلات اراضی را به پایان برسانیم و برای انجام این امر هماهنگی دستگاه‌های متولی ستادی و استانی ضروری است.

نامدار تصریح کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از دیگر اولویت‌های مهم سازمان و وزارت جهاد کشاورزی که باید با جدیت دنبال و پیگیری شود.

کد خبر 6605352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها