به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی، معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی کشور در دوره آموزشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای دقیق و کامل قانون رفع تداخلات اراضی را یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق این قانون عنوان کرد و گفت: بدون تعیین تکلیف تداخلات و تثبیت مالکیت‌ها، امکان ثبت رسمی و صدور اسناد معتبر فراهم نخواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ساماندهی اراضی کشاورزی، وظایف ادارات ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی را با توجه به تکالیف تصریح‌شده در قوانین بالادستی از جمله قانون اصلاحات ارضی، قانون کشت موقت، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و مقررات مربوط به اراضی خالصه، بسیار مهم و تعیین‌کننده دانست.

معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی کشور هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ایجاد وحدت رویه، افزایش دقت کارشناسی و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اراضی عنوان کرد و افزود: ارتقای دانش تخصصی همکاران استانی نقش مؤثری در اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی خواهد داشت.

دوره آموزشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای توان تخصصی کارشناسان استانی و تسریع در ساماندهی اسناد غیررسمی، با تأکید بر اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، در راستای توانمندسازی نیروی انسانی و تحقق اهداف حاکمیتی سازمان امور اراضی کشور در زمینه تثبیت مالکیت، شفاف‌سازی وضعیت اراضی و صیانت از حقوق دولت و بهره‌برداران در محل سازمان برگزار شد.