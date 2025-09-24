به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار در هفتاد و چهارمین نشست ستاد هماهنگی رفع تداخلات، صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی بیان کرد: با توجه به تأکید وزیر جهاد کشاورزی برای اتمام رفع تداخلات اراضی در کشور تا سال آینده و پیشبینیهای انجام گرفته، برنامهریزی شده که موانع و مشکلات احتمالی بر سر راه این پروژه ملی در استانها به صورت میدانی بررسی و برای رفع هرچه سریعتر آن چارهاندیشی شود.
وی افزود: استانهایی که در اجرای رفع تداخلات اراضی از برنامه عقب هستند و آمار عملکرد مطلوبی ندارند باید تعداد کارگروههای شهرستانی و کمیسیونهای استانی را افزایش و به اجرای طرح سرعت دهند.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت: تلاشهای همکاران و همه دستگاههای ذیربط در سراسر کشور موجب شد که به آمار رفع تداخل ۹۴ درصد از مساحت و ۶۹ درصد از پلاکهای مشمول برسیم.
