نگاهداری: جمهوری اسلامی تا شرافت و قدرت نرم دارد، شکست ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با حضور سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، بیان داشت: واقعیت این است که وقتی به تاریخ کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم شخصیت‌ها و اسطوره‌هایی که در هر کشوری شکل گرفته، هویت ملی و ذهنیت مشترک جمعی آن کشور را می‌سازند و به نوعی با زندگی فرهنگی اجتماعی و سیاسی مردم آن کشور آمیخته می‌شوند.



وی با بیان اینکه دفاع مقدس هم یکی از رویدادهای بزرگی بوده که در کشور اسطوره ساز شده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افراد و اسطوره‌هایی که در تاریخ معاصر و حتی تاریخ ایران به آنها افتخار می‌کنیم و به نوعی هویت ملی و ذهنیت مشترک جمعی ما را می‌سازند، در جریان دفاع مقدس شکل گرفتند و این امر اهمیت دفاع مقدس در شکل گیری هویت ملی ما را نشان می‌دهد.



نگاهداری گفت: اگر نگاهی به قدرت‌های بزرگ بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که برخی افراد مانند اسکندر مقدونی و افراد دیگر بیشتر با تمرکز بر قدرت نظامی و ثروت و تلاش برای استیلای سلطه توانستند تغییرات و تحولاتی را در تاریخ ایجاد کنند اما وقتی سیره نبوی را مطالعه می‌کنید می‌بینید که سیره پیامبر اسلام هیچ وقت تمرکز بر استیلای سلطه و تمرکز بر ثروت و نظامی گری نبود بلکه بیشتر پیامبر اسلام اخلاق مدارانه و شرافت جویانه، دل‌ها را تسخیر کرد و در این مهم تفاوت ماهوی و ذاتی سیره نبوی پیامبر اسلام نسبت به دیگر شخصیت‌های تحول ساز تاریخ را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری هم خلف شایسته پیامبر اسلام هستند و ما هم ادامه دهنده راه آنها هستیم و براین اساس و بر مبنای سیره نبوی، جمهوری اسلامی نیز شرافتمدانه و اخلاق مدارانه عمل می‌کند که حتی در دفاع و جنگ هم این مسیر طی شده است و کلمه مقدس در کنار کلمه دفاع حاکی از همین رویکرد و گزاره است.

نگاهداری تاکید کرد: همچنان که بعثت پیامبر بر مبنای احیای مکارم اخلاقی بوده رویکرد نظام جمهوری اسلامی هم بر همین اساس استوار است.

وی بیان کرد: ما همیشه در کنار قدرت سختی که باید داشته باشیم و آن را هم تقویت کنیم، نگاه ویژه ای به قدرت نرم خود داشته باشیم چراکه این قدرت، نقطه قوت ماست چرا که با اتکا به آن در دل ملت‌های منطقه نفوذ پیدا کرده ایم و این اصل باعث شده دشمن احساس خطر کرده و به ما حمله کند. به خاطر همین قدرت نرم ما همیشه پیروز هستیم و جمهوری اسلامی تا زمانی که شرافت و این قدرت را دارد شکست ناپذیر است.

نگاهداری با بیان اینکه اخلاق، قدرت نرم و شرافت در دنیای امروز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: امروز وقتی نحوه جنگیدن رژیم صهیونیستی و آمریکا را می‌بینیم ذره‌ای شرافت در آن دیده نمی‌شود و تمام رویکردهای آنها غیرانسانی و جنایتکارانه است که این امر نشان می‌دهد ما در دنیای امروز کمبود تکنولوژی و تجهیزات نداریم و گمشده دنیای امروز اخلاق و اخلاق مداری است.

وی خاطرنشان کرد: ایران در طول تاریخ سرزمین شرف بوده و تاریخ ما پر از انسان‌هایی است که شرف را معنی کردند. ستارخان‌ها، باقر خان‌ها، رییسعلی دلواری‌ها و رزمندگان دوران دفاع مقدس، شرفتمدانه جنگیدند و حماسه خلق کردند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان خاطرنشان کرد: وقتی به همین جنگ ۱۲ روزه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۳۳ درصد شهدای ما شهروندان معمولی هستند که این بیانگر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکاست در حالیکه ما همیشه شرافت و اخلاق مداری را حتی در جنگ رعایت کرده‌‎ایم.

شایان ذکر است در پایان این نشست از کتاب «دیپلماسی و امنیت نرم- پیشران‌های قدرت نرم در افق قانون برنامه هفتم» نوشته مصطفی دلاورپور اقدم و سیدحسین حسینی رونمایی شد.