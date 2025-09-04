نگاهداری: یمن ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مراسم پاسداشت شهادت دولتمردان یمنی، گفت: راهبرد یمن در جبهه مقاومت یکپارچه بوده است و این راهبرد وحدت میدان را نشان میدهد.
وی ادامه داد: یمن در این راهبرد یکپارچه تجارت دریایی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و در این امر موفق بوده و شاهد این ادعا اینکه شرکتهای بزرگ دریایی غربی و عبری مجبور به ترک این مسیر شدند. تجارت دریا برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم است و ۹۸ درصد مسیرهای تجاری رژیم صهیونیستی طبق گزارشها تجارت دریایی است و یمن ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
وی افزود: موفقیت یمن در مقابله با رژیم صهیونیستی بعد جدیدی را از منظر ژئوپلیتیکی به محور مقاومت افزوده است و ابتکار عمل نظامی یمن در دریای سرخ و تنگه باب المندب در عمل چالش بسیار بزرگی در ارتباطات دریای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نقش یمن محدود به حوزه دریا نیست و حملاتی که به بندر رژیم صهیونیستی داشته است، موجب ورشکستگی این بندر ایلات شد و صهیونیستها درگیر نبرد فرسایشی شدند. همچنین تعهد عملی و علنی از سوی یمن نسبت به آرمان فلسطین و غزه دیده میشود.
ثبات یمن باعث شد راهبرد صلح و جنگ ترکیبی رژیم صهیونیستی با شکست جدی مواجه شود
نگاهداری ادامه داد: همه تلاشهایی که آمریکاییها برای تطمیع انصارالله یمن انجام دادند، انصارالله همه پیشنهادهای سیاسی و اقتصادی را رد کرد و پای محور مقاومت ایستاده است. در حقیقت ثبات قدم یمن باعث شد راهبرد صلح و جنگ ترکیبی رژیم صهیونیستی با شکست جدی مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: دیگر راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت با ابتکار عمل یمنیها جواب نمیدهد، جبهه انصارالله یمن به یک جبهه کلیدی حامی فلسطین و پشتیبان وفادار غزه تبدیل شده که بسیار ارزشمند است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: با نقش آفرینی یمن پروژههای رژیم صهیونیستی در منطقه شکست میخورد. این شکستها مشهود است و حملات روزانه رژیم صهیونیستی به عمق سرزمینهای یمن و زیرساختهای این کشور نشان از استیصال است که نمیتواند عملیات صلح و جنگ ترکیبی خود را پیش ببرد، یمن هم با سرعت بازسازی نشان میدهد که محاسبات دشمن بر هم میخورد و آنها وارد موضوع ترورهای کور میشوند.
نگاهداری همچنین عنوان کرد: رژیم صهیونیستی به دلیل عدم اشراف به نیروهای برجسته نظامی و امنیتی به کابینه یمن حمله کرد، به هر چیزی متوسل میشوند تا معادله میدانی را تغییر دهند، حمله به زیرساختها و ترورهای کور نشانگر این است که معادله میدانی حالا به نفع یمن است و نمیتوانند این را تغییر دهند.
وی یادآور شد: مقامات یمنی پیام میدهند که حملاتمان را تشدید میکنیم و رژیم صهیونیستی دروازههای جهنم را برای خود گشوده است. اینها نشان میدهد مجموعه اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی تأثیری در گرفتن ابتکار عمل از انصارالله یمن ندارد و تداوم این حملات نصرالله یمن نشان دهنده پشتوانه مردمی خوب آنها در داخل یمن است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در جنگهای کنونی مهم است که کدام یک از طرفها میتواند ابتکار عمل راهبردی خود را پیش ببرد، این موضوع جنبه سلبی و ایجابی دارد و انصارالله یمن در هر دو جنبه موفق بوده است، چرا که ابتکار عمل رژیم صهیونیستی را فلج کرده و با تداوم عملیات نظامی، تداوم عمل خود را به طرف مقابل تحمیل کرده است.
باید دیپلماسی بین کشورهای اسلامی را تقویت کنیم
نگاهداری ادامه داد: باید دیپلماسی بین کشورهای اسلامی را تقویت کنیم و از ظرفیتهایی نظیر اتحادیه بین المجالس همچنین پارلمان عرب برای حمایت از جریان مقاومت استفاده کنیم. همینطور باید دیپلماسی را در میان مجالس کشورهای دریای سرخ تقویت کنیم. پارلمان الجزایر نیز در همان روزهای اول مجوز حمله به رژیم صهیونیستی را صادر کرد و ارتقای روابط پارلمانی با این کشور برای یمن میتواند کمک کننده باشد.
وی حفظ ناوبری امن در دریای سرخ را مهم برشمرد و افزود: این امنیت برای همه و ناامنی برای رژیم صهیونیستی باید توسط یمنیها تداوم پیدا کند، میتوانند به سمت گسترش و تقویت ائتلاف اقتصادی با چین و روسیه در محور دریای سرخ پیش بروند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: مقاومت انصارالله یمن حاکمیت و مشروعیت خود را در داخل سرزمینش افزایش داده، قدرت میدانی عطرالله یمن در حوزه داخلی یمن افزایش قابل توجهی پیدا کرده است و افکار عمومی سراسری یمن در حال حاضر نسبت به تجاوزگریهای بریتانیا و آمریکا حساسیت ویژهای پیدا کردند. از مواضع سازشکارانه عناصر جدایی طلب در جنوب یمن پردهبرداری شد، دستاوردها نیز فقط در سطح یمن نیست و دستاوردهای درونی در سطح جبهه مقاومت برای انصارالله یمن قابل توجه بود.
نگاهداری همچنین بیان کرد: فعالیتهای انصارالله یمن قدرت چانه زنی این محور را بیش از گذشته افزایش داده است، این محور در غرب آسیا نیز دستاوردهای قابل توجهی داشت و هم اکنون به یک بازیگر کلیدی در این منطقه تبدیل شده است، هزینههای حمایت از رژیم صهیونیستی در سایه اقدامات انصارالله یمن افزایش پیدا کرده است. چالش نظامی این محور برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غیر قابل باور است.
وی ادامه داد: بُعد بینالمللی فلسطین و غزه از منظری به فعالیتهای انصارالله یمن مربوط است. همچنین برهم خوردن رابطه یک سویه تجارت در دریای سرخ یک دستاورد بینالمللی است. هژمونی اقتصاد آمریکا هم اکنون در منطقه بر هم خورده است. به علاوه شکاف اقتصادی دو سوی آتلانتیک است که با اتفاقات دریای سرخ رقم خورد و همگی از دستاوردهای بینالمللی انصارالله یمن محسوب میشوند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: انصارالله یمن ضربات جدی به شریانهای اقتصادی رژیم صهیونیستی و جریان تجارت جهانی وارد کرده است. همچنین اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی نظیر عدم محاصره توسط کشورهای یمنی و تسلط بر باب المندب در برابر انصارالله یمن شکست خورده است، امیدواریم شاهد تداوم شکست اصول و اهداف رژیم صهیونیستی با ابتکارات انصارالله یمن باشیم.
نظر شما