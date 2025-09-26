بررسی اجرای برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار این هفته صحن مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در هفته آتی در صحن علنی مجلس، بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبردی برنامه در خصوص اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت را در دستورکار خواهند داشت.

دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد: لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اجرا تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مستند قرار گرفتن آن)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

موارد زیر در دستور هفته جاری قرار دارد:

بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبردی برنامه در خصوص اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت

گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات نهاده‌های دامی

گزارش کمیسیون عمران در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس

گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در زمینه تخصیص‌های حوزه آبریز زاینده رود طی چهار سال اخیر

گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور.