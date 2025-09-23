به گزارش خبرنگار مهر، وحید پور حضرت عصر سه شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان که با حضور روسای ادارات و شهرداران در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل یکی از تکالیف قانونی دستگاه‌ها است، اظهار کرد: پدافند غیرعامل همانند مدیریت بحران است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، کمترین آسیب ممکن در شرایط غیرمنتظره به شهرستان وارد شود.

وی شهرستان رودبار را دارای موقعیت مهم و حساس توصیف کرد و افزود: لازم است از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود حفاظت شود و دستگاه‌ها آمادگی کامل برای مقابله با شرایط ویژه را داشته باشند.

فرماندار رودبار در توضیح مفهوم پدافند عامل و غیرعامل گفت: پدافند عامل به مقابله مستقیم با تهدیدات دشمن اشاره دارد، در حالی که پدافند غیرعامل به معنای حفاظت از تجهیزات و کاهش آسیب‌پذیری در مواقع بحران با بهره‌گیری از تدابیر فنی و مدیریتی است.

پور حضرت با اشاره به تهدیدات نوین و شرایط اقلیمی و زیستی منطقه، تأکید کرد و افزود: پدافند غیرعامل باید به صورت اصولی و کارشناسی در تمامی بخش‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان نهادینه شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های حیاتی، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها را یکی از اولویت‌های شهرستان در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: این طرح باید با جدیت دنبال شود و خوشبختانه دولت حمایت‌ها و تسهیلات لازم را در این زمینه به متقاضیان ارائه می‌دهد