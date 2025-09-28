  1. استانها
  2. گیلان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

فرماندار رودبار: کنترل دقیق بازار کالاهای اساسی با جدیت دنبال می‌شود

رودبار- فرماندار رودبار با تأکید بر اهمیت تامین و توزیع منصفانه کالاهای اساسی گفت: کنترل دقیق بازار مرغ و کالاهای اساسی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر یکشنبه در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تامین مایحتاج عمومی مردم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و همه باید در تلاش برای تحقق این مهم باشند.

وی با اشاره به اهمیت ثبات قیمت‌ها در بازار، افزود: اطمینان داریم که هیچ شهروندی نباید در تامین نیازهای روزمره خود دچار مشکل شود و دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت ویژه داشته باشند.

فرماندار رودبار همچنین بر تقویت بازرسی‌ها و رصد دقیق تحرکات قیمتی تأکید و تصریح کرد: انتظار می‌رود واحدهای صنفی به عنوان پیشگامان خودنظارتی عمل کنند، اما در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی به ویژه مرغ اظهار داشت: هیچ کمبودی در تامین اقلام ضروری وجود ندارد و سهمیه تخصیص یافته مرغ شهرستان به طور کامل جذب و آماده توزیع است.

پورحضرت ضمن هشدار به عاملان توزیع مرغ افزود: کنترل دقیق ورود و خروج مرغ از شهرستان الزامی است و هرگونه قصور یا عدم همکاری تحمل نخواهد شد و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

فرماندار رودبار در پایان با اشاره به اهمیت شناسایی ریشه‌های مشکلات احتمالی در توزیع مرغ گرم، تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی یا توزیعی به دلایل ناموجه از عرضه محصول خودداری کنند، با قاطعیت قانونی با آنها برخورد خواهد شد تا بازار در وضعیت مناسبی باقی بماند.

