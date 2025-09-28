به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر یکشنبه در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تامین مایحتاج عمومی مردم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و همه باید در تلاش برای تحقق این مهم باشند.

وی با اشاره به اهمیت ثبات قیمت‌ها در بازار، افزود: اطمینان داریم که هیچ شهروندی نباید در تامین نیازهای روزمره خود دچار مشکل شود و دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت ویژه داشته باشند.

فرماندار رودبار همچنین بر تقویت بازرسی‌ها و رصد دقیق تحرکات قیمتی تأکید و تصریح کرد: انتظار می‌رود واحدهای صنفی به عنوان پیشگامان خودنظارتی عمل کنند، اما در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی به ویژه مرغ اظهار داشت: هیچ کمبودی در تامین اقلام ضروری وجود ندارد و سهمیه تخصیص یافته مرغ شهرستان به طور کامل جذب و آماده توزیع است.

پورحضرت ضمن هشدار به عاملان توزیع مرغ افزود: کنترل دقیق ورود و خروج مرغ از شهرستان الزامی است و هرگونه قصور یا عدم همکاری تحمل نخواهد شد و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

فرماندار رودبار در پایان با اشاره به اهمیت شناسایی ریشه‌های مشکلات احتمالی در توزیع مرغ گرم، تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی یا توزیعی به دلایل ناموجه از عرضه محصول خودداری کنند، با قاطعیت قانونی با آنها برخورد خواهد شد تا بازار در وضعیت مناسبی باقی بماند.