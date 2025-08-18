روحیه ایثارگری و دانش بومی، پدافند غیرعامل را در کشور متحول کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی و رئیس کمیته پدافند غیرعامل بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست تخصصی پدافند غیرعامل که با حضور بنیهاشمی رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل بنیاد شهید و امور ایثارگران و برخی مدیران بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا برگزار شد؛ ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و یاد شهدای اقتدار، بر اهمیت روزافزون پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد و گفت: تجارب اخیر کشور در عرصههای مختلف، بهویژه تهدیدات دشمن، ثابت کرد که آموزش و اجرای پدافند غیرعامل باید از حاشیه به متن بیاید. امروز دیگر این موضوع یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ جان مردم و استمرار خدماترسانی در شرایط بحران است.
وی با اشاره به تجربههای ارزنده ایثارگران در دوران دفاع مقدس افزود: دانش بومی و روحیه ایثارگری، رویکرد پدافند غیرعامل را در ایران متمایز کرده است. این تجربه به ما آموخت که مقاومت و خوداتکایی، مهمترین پشتوانه برای حفظ امنیت و سلامت جامعه است. در بیمارستان خاتمالانبیاء نیز جلوههای بارز این نگاه دیده میشود و اقدامات مؤثری در حوزه ایمنی، استحکام سازه، و پایداری خدمات صورت گرفته است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: یکی از محورهای کلیدی پدافند غیرعامل در مراکز درمانی، استحکام سازهها و ایمنی آنها در برابر تهدیدات است. همچنین موضوع پایداری انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که در شرایط بحرانی، بدون انرژی پایدار، ارائه خدمات حیاتی پزشکی امکانپذیر نخواهد بود، خوشبختانه در بیمارستان خاتم توجه ویژهای به این امر شده است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: امنیت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت بحران و استمرار خدماترسانی از دیگر بخشهای حیاتی پدافند غیرعامل هستند. در شرایط بحرانی، مراکز درمانی باید بتوانند بدون وقفه به بیماران و مصدومان خدمات ارائه دهند. این امر مستلزم برنامهریزی دقیق، آموزش نیروهای انسانی و آمادهسازی تجهیزات است.
وی با اشاره به ضرورت آموزشهای تخصصی در این حوزه خاطرنشان کرد: ما باید آموزشهای متناسب با شرایط کنونی و تهدیدات احتمالی را برای کادر درمان تدوین کنیم. تجربه جنگ اخیر نشان داد که ممکن است با تهدیداتی همچون حملات موشکی یا سایبری مواجه شویم؛ بنابراین آموزش مدیریت بحران و آمادگی عملیاتی در بیمارستانها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پدافند غیرعامل در بیمارستانها صرفاً به حوزه سازه و معماری محدود نمیشود، بلکه ترکیبی از معماری، تأسیسات زیربنایی، امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و مدیریت بحران است. نگاه جامع و یکپارچه به این موضوع، تنها راه تضمین استمرار خدماترسانی و ارتقای تابآوری مراکز درمانی در برابر بحرانهاست.
رئیس پدافند غیرعامل بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با قدردانی از تلاشهای بیوقفه کادر درمان و پرسنل بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: همدلی و همبستگی میان کارکنان نظام سلامت، نقش کلیدی در موفقیت پدافند غیرعامل دارد. امیدواریم با اهتمام ویژه مسئولان و تلاش شبانهروزی همکاران و پرسنل، بتوانیم در آیندهای نزدیک تجلیل شایستهای از این عزیزان داشته باشیم.
سید منصور بنیهاشمی، رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیر عامل بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این نشست با قدردانی از تلاشها و اقدامات مجموعه بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) گفت: اقدامات انجامشده در این مدت درخور تحسین است. آنچه اهمیت دارد این است که در تمام روزهای بحران، خدمات بیمارستان خاتم حتی برای یک لحظه هم قطع نشد و این استمرار، نشاندهنده تعهد، انسجام و برنامهریزی دقیق این مجموعه به ویژه در حوزه پدافند غیرعامل است.
