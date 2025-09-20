به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور سردار سید غلامرضا ساسانی، جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، به تشریح دستاوردها و چالش‌های استان در بحران‌های اخیر پرداخت و بر لزوزم عملیاتی‌سازی دستورالعمل‌ها و مسئولیت‌پذیری ملی تمام دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق استان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: در این دوره همه اعضای شورای تأمین، ستاد مدیریت بحران، ستاد تنظیم بازار و تمامی ظرفیت‌های قضائی، اداری، قرارگاه‌های مردمی ذیل ائمه جمعه و تشکل‌های مردمی پای کار بودند.

وی با بیان این‌که در شرایط «نه جنگ و نه صلح» مأموریت بازبینی و ارزیابی عملکرد برای شناسایی نیازهای گذشته و حال انجام شده است، افزود: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از اجرایی شدن بخشی از دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور در سطح استان است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل توسط دستگاه‌ها، هشدار داد: این شائبه که دستگاه مافوق فقط دستورالعمل صادر می‌کند و توپ را به زمین دستگاه دیگر می‌اندازد، درست است؛ بسیاری از این دستورالعمل‌ها نیازمند پیوستی به نام «تأمین اعتبار» و «هماهنگی بین‌دستگاهی» هستند که باید جدی گرفته شود.

سرمست به موضوع کوچک‌سازی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: پیشنهاد کوچک‌سازی مربوط به شرایط بحرانی است، چرا که کشور را نمی‌توان در شرایط بحران به‌طور کامل مدیریت کرد. بسیاری از دستورالعمل‌ها در مقام اجرا به مشکل برمی‌خورند، زیرا ناظر بر شرایط بحرانی هستند و برای اجرایی شدن نیازمند پیوست و متمم هستند.

وی با بیان این‌که دستورالعمل‌های قابل اجرا در سطح استان، مدیریت استان در شرایط جنگی را قابل تقدیر کرده است، خاطرنشان کرد: در آن شرایط سخت، در زمینه تأمین سوخت، نان و اقلام اساسی موفق عمل شد و ظرف ۴۸ ساعت، ۱۲ هزار تن کالای اساسی در استان ترخیص شد؛ هم‌چنین فرودگاه تبریز که آسیب زیادی دیده بود، به سرعت بازسازی شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر این‌که پدافند غیرعامل مکمل پدافند عامل است، گفت: در این زمینه نیاز به آسیب‌شناسی جدی در سطح کلان داریم. باید برای اقدامات پدافند غیرعامل، پیوستی برای پدافند عامل داشته باشیم.

سرمست بر لزوم همکاری و مسئولیت‌پذیری تمامی ارگان‌ها تأکید و اظهار کرد: ما علاوه بر وظیفه سازمانی، وظیفه ملی و میهنی داریم و نمی‌توان از این مسئولیت شانه خالی کرد. نگاه ما باید مسئولیت‌پذیر و معطوف به ارائه خدمت بهتر به مردم نه صرف حل تکلیف باشد.

وی از معاون امنیتی و انتظامی و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خواست دستورالعمل‌ها را پیگیری کنند و توجه جدی به مردمی‌سازی پدافند غیرعامل داشته باشند.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انحصار در واردات برخی اقلام غذایی از جمله نهاده‌های دامی و گندم به عنوان یک تهدید جدی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی تبریز به عنوان اولین و قدیمی‌ترین اتاق کشور می‌تواند در این زمینه پای کار بیاید.

وی، موضوع آب را اولویت مهم استان دانست و افزود: استان ما با تنش آبی مواجه است و اقدامات خوبی در این راستا انجام داده‌ایم که امیدواریم زود نتیجه دهد.

سرمست با بیان اینکه تأمین آب شرب شهروندان برای ما در اولویت است، گفت: برداشت‌های غیرمجاز و کشت‌های غیر متعارف باید متوقف شوند. سیاست ما کاهش وابستگی از زرینه‌رود است که خوشبختانه با موفقیت از این بحران عبور می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی از برنامه‌های استان برای مقابله با خشکسالی خبر داد و گفت: به دنبال بارورسازی ابرها در کنار بکارگیری چاه‌های کشاورزی و ساماندهی آن‌ها در این شرایط هستیم.

وی گفت: تسریع در بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و احداث سیکل دوم ترکیبی را که می‌تواند پشتیبان نیروگاه خورشیدی باشد، از مهم‌ترین خواسته‌های استان است.