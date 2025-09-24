صالحی امیری: سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شد + فیلم

محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با علت سهم کوچک ایران از کل گردشگران چینی، با بیان اهمیت وجود ثبات امنیت برای حضور گردشگران، اظهار کرد: وضعیت گردشگری با متغیر ثبات و احساس امنیت رابطه مستقیمی دارد؛ بنابراین اگر شرایط با ثبات باشد، ما قطعاً با توسعه گردشگری نسبت به سال قبل مواجه خواهیم شد و اگر شرایط با ثبات نباشد، با افول گردشگری مواجه میشویم.
گردشگری پازلی از مجموعه مسائل کشور است
وی افزود: گردشگری یک حوزه مستقل و انتزاعی نیست، بلکه پازلی از مجموعه مسائل کشور است که تابع شرایط است، لذا قبل از حمله رژیم کودککش صهیونیستی به کشورمان، در فروردین و اردیبهشت گذشته با یک رشد بسیار خوب نسبت به سال قبل مواجه شدیم. به گونهای که در سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شد و در فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز با یک رشد بسیار خوب و چشمگیر مواجه بودیم، اما در خرداد، تیر و مرداد به شدت با کاهش حضور گردشگران روبهرو شدیم و مجدداً در شهریور در حال بازگشت به وضع مطلوبتری قرار گرفتیم.
خراسان رضوی و گیلان به شرایط مطلوب بازگشتند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: من خودم به استانهای خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، شیراز، کرمان و یزد سفر کردم و شرایط در حال بازگشت به حالت طبیعی است. بهعنوان نمونه در خراسان رضوی که پیگیر بودم، ضریب اشغال ۸۵ درصد شده است که این نشان میدهد ظرفیت خوبی از گردشگران حوزه خلیج فارس وارد این استان شدهاند. همچنین گیلان نیز در حال بازگشت به شرایط جدی و مطلوب است، زیرا گردشگران از عراق و سایر استانهای دیگر به آنجا سفر کردند.
هدف گذاری برای رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی در سال
وی ادامه داد: اگر شرایط به ثبات برسد و از حالت نه جنگ و نه صلح خارج شویم، در ششماه آینده به وضعیت گذشته باز میگردیم و رو به رشد خواهیم بود، لذا پیشبینی ما در شرایط قبل از جنگ برای پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۹ تا ۹.۵ میلیون گردشگر و در وضعیت ایدهآل تا ۱۰ میلیون گردشگر، است. اگر بخواهیم برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم، باید سالیانه رشد ۲۰ درصدی داشته باشیم، اما هدفگذاری ما حداقل رشد ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که در فروردینماه گذشته نیز تحقق یافت.
از شهریورماه شاهد بازگشت به شرایط گذشته و حضور خوب گردشگران در کشور هستیم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: متأسفانه در ماههای بعد با وقوع جنگ تحمیلی، این روند دچار کاهش شد، اما از شهریورماه شاهد بازگشت به شرایط گذشته هستیم، هرچند این امر با یک شیب ملایم است. پیشبینی ما این است که اگر تا پایان سال ثبات برقرار باشد و گردشگران احساس ثبات و امنیت داشته باشند، روند رشد ادامه خواهد یافت.
