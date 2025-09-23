محمدی: بانکهای البرز در پرداخت تسهیلات مسکن تعلل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز، روز سه‌شنبه در نشست هماهنگی جذب اعتبارات مسکن محرومان بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن به مددجویان فاقد مسکن تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه در فصل جابجایی و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی با خطر بی‌سرپناهی مواجه هستند، گفت: جذب به‌موقع و کامل این اعتبارات می‌تواند فشار را از دوش این خانواده‌ها برداشته و امید تازه‌ای برای تأمین سرپناه امن آنان ایجاد کند.

محمدی فلاح افزود: بهزیستی البرز تلاش کرده است با ایجاد هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل، روند جذب این اعتبارات را تسریع کند. با این حال، وی از عملکرد بانک‌ها ابراز نارضایتی کرد و گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط نمایندگان بانک‌های عامل، از مجموع ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی برای مددجویان بهزیستی استان البرز، تاکنون تنها ۴۰ میلیارد ریال جذب شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز با تاکید بر اینکه تأمین مسکن برای محرومان نه تنها یک اقدام حمایتی بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت اجتماعی استان است، خاطرنشان کرد: خانه‌دار شدن مددجویان موجب ثبات خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌شود. از این‌رو، انتظار داریم بانک‌های عامل با نگاه مسئولیت اجتماعی، فرآیندهای اداری را تسهیل کرده و سرعت پرداخت‌ها را افزایش دهند.

وی در پایان بر تشکیل کمیته‌های مشترک پیگیری میان بهزیستی و بانک‌ها تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های مثبت و هدفمند، جذب این اعتبارات پیش از پایان سال به‌صورت کامل صورت پذیرد و گام‌های مؤثری در مسیر تأمین سرپناه امن برای مددجویان و خانواده‌های محروم برداشته شود.