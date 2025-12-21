پویش «یلدای با هم بودن» در البرز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح ظهر یکشنبه، در آستانه فرارسیدن شب یلدا، با اشاره به اهمیت حفظ سنتهای اصیل ایرانی و تقویت روحیه نوعدوستی در جامعه، از اجرای پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن» همزمان با سراسر کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه شب یلدا نماد باهمبودن، صمیمیت و مهرورزی است، اظهار داشت: این پویش فرصتی ارزشمند برای سهیمشدن مردم و خیرین در حمایت از جامعه هدف بهزیستی و تقسیم شیرینی این شب کهن ایرانی با خانوادههای نیازمند تحت پوشش است.
مدیرکل بهزیستی استان البرز ضمن قدردانی از اعتماد و همراهی همیشگی خیرین نیکاندیش و مردم شریف استان، افزود: هماستانیهای عزیز میتوانند از طریق روشهای اعلامشده در این پویش مشارکت کرده و سهمی در تأمین نیازهای معیشتی مددجویان بهزیستی در شب یلدا داشته باشند.
وی تصریح کرد: مشارکتهای مردمی، پشتوانهای مؤثر برای تداوم خدمات حمایتی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی است و امید میرود با همدلی و همراهی مردم، شاهد یلدایی گرمتر برای خانوادههای نیازمند باشیم.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن» از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۵۵۴۸۵۰۷۷ شماره شبا IR330100004181034541961324 کد دستوری: #۲۵۰۰۰۰*۶۶۵۵* به نام مشارکتهای مردمی بهزیستی استان البرز اقدام نمایند.
در پایان، محمدی فلاح خاطرنشان کرد: با هم و در کنار یکدیگر میتوانیم گرمای مهربانی را در بلندترین شب سال به خانههای بیشتری هدیه کنیم.
نظر شما