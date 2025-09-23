به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی ظهر سه شنبه در نشست ویدئوکنفرانسی بررسی برنامهها و عملکرد حوزه مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن استانهای کشور با تمجید از عملکرد بنیاد مسکن استان بوشهر در حوزه مسکن محرومین گفت: در این استان با پیگیریهای مؤثر مدیرکل بنیاد مسکن، تحولی اساسی در تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار ایجاد شده و جذب بلاعوضهای چشمگیر در این زمینه، شایسته تقدیر است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور افزود: در زمینه مسکن محرومین، سایر استانها نیز باید همانند بوشهر عمل کرده و تنها به تسهیلات بنیاد مسکن تکیه نکنند.
وی تأکید کرد: تجربه بوشهر نشان داده است که با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی، همکاری صنایع و همراهی دستگاههای اجرایی، میتوان روند خانهدار شدن اقشار کمدرآمد را سرعت بخشید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز گفت: عملیات اجرایی احداث یکهزار و ۱۹۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و مددجویان تحت پوشش بهزیستی در نقاط مختلف استان آغاز شده است.
امیر برومند، با قدردانی از حمایتهای وزارت نفت و شورای راهبردی پتروشیمیها در اجرای این طرح افزود: واحدهای مذکور با پشتیبانی مالی و همراهی مؤثر پتروشیمیهای مستقر در عسلویه کلید خورده و برای اجرای آن، کمکهای بلاعوض بسیار خوبی از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی اختصاص یافته است.
