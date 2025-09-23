بریمانی: ۳۰ مسکن مددجویی در ساری در دست ساخت است

حجت‌الاسلام مهدی بریمانی ورندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۰ واحد مسکن مددجویی در این شهرستان در حال ساخت است.

وی افزود: از این تعداد، ۶ واحد روستایی طی شش‌ماهه نخست سال جاری تکمیل و به مددجویان تحویل داده شده است و برای ساخت این ۶ واحد بیش از ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: ساخت واحدهای باقی‌مانده با جدیت ادامه دارد و اجرای این پروژه‌ها با مشارکت بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و خیرین نیکوکار شهرستان صورت می‌گیرد که نقش مهمی در تسریع روند ساخت داشته‌اند.

بریمانی گفت: علاوه بر واحدهای روستایی، در نیمه نخست امسال کمک به خرید ۷ واحد مسکن شهری با هزینه‌ای بالغ بر ۱.۴ میلیارد تومان نیز برای مددجویان فراهم شده است.

بریمانی تأکید کرد: تأمین سرپناه ایمن و مناسب یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد در توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش است و این مسیر با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی ادامه خواهد یافت.