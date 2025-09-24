  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۱

مسکن اساتید در ۳۵ دانشگاه دیگر کلید خورد؛ احداث خوابگاه متاهلی جدید

مشاور وزیر علوم از شناسایی زمین های مازاد ۳۵ دانشگاه برای واگذاری برای احداث مسکن اساتید و کارکنان دانشگاه خبرداد.

مهدی قاسمی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اقتصاد آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت احداث خوابگاه‌های متأهلی و مسکن اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها گفت: درباره خوابگاه‌های متأهلی، ۶۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی در حال ساخت داریم، امسال هم مجوز ۱۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده‌ایم، یعنی برای آن ردیف بودجه گرفته‌ایم.

وی درباره آخرین وضعیت احداث مسکن اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها گفت: در خصوص مسکن اساتید و کارکنان تنها راه قابل توجه و قابل اهمیت، قانون جهش تولید مسکن است که دانشگاه‌ها در چهارچوب آن و تحت نظارت وزارت علوم اقدامات خود را انجام می‌دهند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اقتصاد آموزش عالی افزود: در ۳۵ دانشگاه واگذاری‌های زمین شروع شده و تشخیص وزارت علوم در خصوص ۳۵ دانشگاه دوم نیز این است که دارای زمین‌های مازاد هستند و می‌توانند واگذار کنند.

وی ادامه داد: برای دانشگاه‌های تهران عمدتاً محدودیت زمین داریم بنابراین اقدامات متفاوت‌تری نسبت به دانشگاه‌های دیگر انجام می‌دهیم.

قاسمی تاکید کرد: امیدواریم این موضوع با توجه به مباحثی که سازمان‌های نظارتی هم روی این موضوع ورود دارند، سرعت بیشتری بگیرد.

زهرا سیفی

