به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اشتر بینا با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار گوجه‌فرنگی در شهرستان بندرلنگه کشت شده است، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود از این سطح زیرکشت، حدود ۱۵ هزار تن گوجه‌فرنگی برداشت شود که نسبت به مدت مشابه پارسال میزان تولید رشد ۲۰ درصدی داشته است.

وی افزود: گوجه‌فرنگی‌های کشت‌شده از ارقام ۸۳۲۰، باسیما و برنتا هستند که به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه و عملکرد مطلوب، مورد توجه کشاورزان قرار گرفته‌اند.

بینا خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های اقتصادی نظیر گوجه‌فرنگی در شهرستان بندرلنگه ضمن ایجاد اشتغال فصلی، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.