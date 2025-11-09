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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

کشت ۳۰۰ هکتار گوجه‌فرنگی در شهرستان بندرلنگه

کشت ۳۰۰ هکتار گوجه‌فرنگی در شهرستان بندرلنگه

بندرلنگه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه از کشت گوجه فرنگی در ۳۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اشتر بینا با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار گوجه‌فرنگی در شهرستان بندرلنگه کشت شده است، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود از این سطح زیرکشت، حدود ۱۵ هزار تن گوجه‌فرنگی برداشت شود که نسبت به مدت مشابه پارسال میزان تولید رشد ۲۰ درصدی داشته است.

وی افزود: گوجه‌فرنگی‌های کشت‌شده از ارقام ۸۳۲۰، باسیما و برنتا هستند که به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه و عملکرد مطلوب، مورد توجه کشاورزان قرار گرفته‌اند.

بینا خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های اقتصادی نظیر گوجه‌فرنگی در شهرستان بندرلنگه ضمن ایجاد اشتغال فصلی، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

کد مطلب 6650060

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