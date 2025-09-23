دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه ژاپن در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با تاکه شی ایوایا ، وزیر خارجه ژاپن در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه ایران-ژاپن و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.



دو وزیر با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه ایران-ژاپن، بر اهمیت تلاش برای تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو مشور تاکید کردند.



در این دیدار همچنین ضرورت اهتمام همه طرف‌های دخیل در موضوع هسته‌ای ایران برای استفاده از دیپلماسی جهت جلوگیری از بروز هرگونه بحران غیرضروری مورد تاکید قرار گرفت.