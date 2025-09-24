تفاهم نامه جمعیت هلال احمر و بسیج سازندگی به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضای تفاهم نامه جمعیت هلال احمر و بسیج سازندگی با حضور پیرحسین کولیوند و سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به منظور هم افزایی گروههای جهادی در هنگام سوانح و حوادث صبح امروز ۲ مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با قدردانی از تلاشهای جمعیت هلالاحمر گفت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران امروز به نقطهای اتکا برای هم حاکمیت و هم مردم تبدیل شده است.
وی با اشاره به نقشآفرینی داوطلبان این نهاد در میدانهای سخت افزود: حضور بهموقع و ایثارگرانه نیروهای هلالاحمر در حوادث و بحرانها، موجب دلگرمی مردم و تقویت امنیت ملی میشود.
سردار زهرایی همچنین تأکید کرد: حتی ولیامر مسلمین جهان نیز از دیدن این روحیه جهادی و مردمی، خوشحال و دلگرم میشوند چراکه این اقدامات جلوهای از کارکرد واقعی نظام اسلامی است.
بیش از ۶۲ هزار گروه جهادی در کشور فعال هستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانهای و فضای مجازی خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر با روایت صحیح و بهموقع از واقعیتهای میدان، اجازه موجسواری به دشمنان را نداده است. این اقدام نشان داد که میتوان با حضور فعال در فضای مجازی، عملیات روانی دشمن را خنثی کرد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با ابراز قدردانی گفت: از صمیم قلب از همه همکاران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور تشکر میکنم و معتقدم مسیر این نهاد روشن و آیندهدار است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به نقشآفرینی داوطلبان هلالاحمر در کنار بسیجیان گفت: یک داوطلب هلالاحمر همانگونه که جان خود را در حوادث و عملیات امداد و نجات به خطر میاندازد، با یک بسیجی که در ایست و بازرسی یا گشت رضویون حضور دارد، در یک مسیر مشترک حرکت میکند؛ هر دو با ایثار و ازخودگذشتگی به استقبال خطر و حتی شهادت میروند و این معاملهای با خداست.
وی افزود: این همافزایی معنایی و محتوایی میان بسیج و هلالاحمر، نشاندهنده نزدیکی اهداف و آرمانهای دو مجموعه در تقویت سرمایه اجتماعی، تولید قدرت نظام و انسجام ملی است. بنابراین باید این انسجام را ساماندهی و با برنامهریزی مشخص به نتیجه رساند.
سردار زهرایی با اشاره به ظرفیت گسترده گروههای جهادی گفت: امروز بیش از ۶۲ هزار گروه جهادی در کشور فعال هستند که ۳۰ هزار گروه در محلات و مساجد مستقر بوده و گروههای دیگر امکان هجرت و فعالیت تخصصی در مناطق مختلف را دارند. از این میان، حدود ۴ هزار گروه جهادی در حوزه ابنیه و عمران تخصص گرفتهاند و در همکاری با نوسازی مدارس، وزارت بهداشت، کمیته امداد و بنیاد مسکن فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: این گروهها آمادگی دارند در حوزه امداد و نجات نیز در کنار جمعیت هلالاحمر قرار گیرند. اکنون هلالاحمر سهونیم میلیون عضو دارد که ۷۰ هزار نفر از آنها آموزشدیده و تخصصی هستند؛ با این حال ما وظیفه داریم ظرفیت گروههای جهادی را نیز برای کمک به امدادرسانی و ارتقای توان ملی به کار گیریم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با تأکید بر آمادگی برای همکاری دوجانبه خاطرنشان کرد: همانطور که گروههای جهادی میتوانند در حوادث و بازسازی منازل آسیبدیدگان از ظرفیتهای هلالاحمر بهرهمند شوند، هلالاحمر نیز میتواند در بزنگاهها از توان جهادگران استفاده کند. این نشست را به فال نیک میگیرم و آن را آغاز فصل جدیدی از همکاری میان بسیج سازندگی و جمعیت هلالاحمر میدانم.
سردار زهرایی گفت: ما به عنوان سربازان انقلاب اسلامی و رزمندگان این جبهه آمادهایم در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف والای نظام اسلامی تلاش کنیم.
جوانان هلالاحمر ادامهدهنده راه رزمندگان دفاع مقدس هستند
رئیس جمعیت هلالاحمر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: همانگونه که رزمندگان در سختترین شرایط از جان مردم، کشور و کیان نظام دفاع کردند، امروز جوانان هلالاحمر ادامهدهنده همان راه هستند و فرهنگ جهاد، مقاومت، ایثار و فداکاری را در میدان امداد و نجات و خدمات اجتماعی دنبال میکنند.
وی افزود: گسترش خدمات امدادی و اجتماعی و پیوند میان دستگاهها، ثمره خون شهدا و الگوبرداری از سبک زندگی آنان است. همانطور که در دوران دفاع مقدس رزمندگان در صحنههای مختلف ایثار میکردند، امروز نیز داوطلبان هلالاحمر با همان روحیه برای کمک به مردم در میدان حاضر میشوند.
کولیوند با اشاره به نقش دفاع مقدس در انتقال فرهنگ ایثار و جهاد خاطرنشان کرد: امروز محورهای مشترک زیادی میان فعالیتهای جهادی و خدمات هلالاحمر وجود دارد؛ از بازسازی مدارس و خانهها تا ایجاد مراکز بهداشتی و خدمات اجتماعی. این فعالیتها در مناطق محروم، عدالت اجتماعی را تقویت کرده و انسجام ملی را افزایش داده است.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان نیروهای مسلح، جمعیت هلالاحمر و گروههای جهادی در مدیریت بحران در دنیا بینظیر است و مشابهی ندارد. با این حال، نیازمند تمرینها و مانورهای مشترک بیشتری هستیم تا بتوانیم سطح مشارکت و اقدامات میدانی را ارتقا دهیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: دفاع مقدس سرمایهای بزرگ برای ملت ایران است و باید با کار بیشتر و مشارکت گستردهتر، پیام و دستاوردهای آن را در عرصه امدادرسانی و خدمات اجتماعی تداوم ببخشیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اهمیت نقش جوانان و داوطلبان گفت: توانمندسازی جوانان و آموزش داوطلبان یکی از اصلیترین سرمایههای کشور است و مقاومت امروز ما مدیون همین تربیت و توانمندسازی نیروهای جوان است.
وی با اشاره به همکاریهای مشترک هلالاحمر و بسیج افزود: ما کارهای زیادی را به صورت مشترک انجام دادهایم؛ از جذب و آموزش جوانان متخصص و انقلابی گرفته تا ایجاد فرصتهای مهارتآموزی و تقویت فرهنگ داوطلبی. بسیاری از داوطلبان بدون هیچ چشمداشتی، جان خود را برای نجات دیگران فدا میکنند و این روحیه ایثار ادامهدهنده همان مسیر شهداست.
کولیوند با گرامیداشت یاد شهیدان حوزه امداد و سلامت اظهار کرد: تلاشهای نیروهای بسیج و بهداشت در کنار هلالاحمر نقش بزرگی در ارتقای تابآوری جامعه ایفا کرده است و باید این مسیر بیش از گذشته دنبال شود.
وی همچنین بر لزوم ارتقای علمی و فناورانه در خدمات اجتماعی تأکید کرد و گفت: امروز باید از راهکارهای نوین در مدیریت بحران و خدمات امدادی بهره ببریم. تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات و بهویژه استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتواند به ما کمک کند تا سامانههای پایش سریع ایجاد کنیم و در حوادثی مانند زلزله و سوانح طبیعی، خدمات کارآمدتری ارائه دهیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به تجربیات گذشته در سواحل شمالی کشور و سایر نقاط آسیبپذیر افزود: استفاده از فناوریهای نوین همچون رباتهای امدادی میتواند تلفات انسانی را کاهش داده و سطح آمادگی کشور را در مواجهه با بحرانها افزایش دهد.
