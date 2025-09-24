به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی برنامه‌ریزی و پهنه‌بندی شهر تهران با هدف تقویت هماهنگی‌ها و ایجاد سازوکارهای نوین پشتیبانی در حوزه مدیریت بحران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونین مدیریت بحران پایتخت در محل سازمان امدادونجات برگزار شد، مباحثی همچون منطقه‌بندی یکپارچه شهر تهران، طراحی الگوهای نوین پشتیبانی، تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات محتمل به‌ویژه زلزله مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در نشست بر ضرورت ایجاد ساختار هماهنگ برای پاسخ سریع به حوادث، شناسایی ظرفیت‌های عملیاتی موجود، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت بحران تأکید کردند.

همچنین مقرر شد کارگروه‌های مشترک میان سازمان امداد و نجات و مدیریت بحران شهر تهران برای پیگیری مصوبات و اجرای مرحله‌ای طرح پهنه‌بندی تهران فعال شوند. هدف از این اقدام، دستیابی به رویکردی منسجم برای کاهش خسارات و افزایش تاب‌آوری شهری در برابر بحران‌های طبیعی و تهدیدات نوین عنوان شد.

جلسه با حضور معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران به عنوان پشتیبان، و معاون عملیات بحران شهر تهران برگزار شد.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات این نشست، اجرای پهنه‌بندی شهر تهران بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده توسط معاون امدادونجات و رئیس اداره عملیات و لجستیک بود. بر اساس این برنامه، جلسه هماهنگی و بازدید از مناطق تحت پوشش به مدت ۲ روز انجام خواهد شد تا روند پشتیبانی و آمادگی عملیاتی به طور دقیق بررسی و تقویت شود.