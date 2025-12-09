سلحشور: بسیجیان با ایثار و فداکاری در کنار مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مختار سلحشور، با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره بسیج، گفت: بسیج شجره طیبهای است که در طول سالهای انقلاب اسلامی، نقشی بیبدیل در پیروزیها و دستاوردهای کشور ایفا کرده است. روحیه بسیجیان که سرشار از تلاش، فداکاری و شجاعت است، به جامعه این امکان را میدهد که از گذرگاههای سخت عبور کند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر با یادآوری رشادتهای بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی، افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز هوشیاری مردم به روحیه بسیجی مانع از موفقیت دشمنان شد. نقش بسیجیان در تمام عرصهها برجسته است و جمعیت هلال احمر نیز نمونهای از این روحیه ایثار و جهاد است.
وی در پایان سخنان خود گفت: روحیه جهادی و بسیجی شما باعث شده که در سختترین شرایط در کنار مردم باشید و با تمام وجود به هموطنان خود کمک کنید.
در پایان نشست، از بسیجیان فعال با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
