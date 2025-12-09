  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

سلحشور: بسیجیان با ایثار و فداکاری در کنار مردم هستند

بندرعباس-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، در نشستی با بسیجیان فعال ستاد، ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران بسیجی، بر نقش ویژه این افراد در کنار مسئولیت‌های دیگرشان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مختار سلحشور، با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره بسیج، گفت: بسیج شجره طیبه‌ای است که در طول سال‌های انقلاب اسلامی، نقشی بی‌بدیل در پیروزی‌ها و دستاوردهای کشور ایفا کرده است. روحیه بسیجیان که سرشار از تلاش، فداکاری و شجاعت است، به جامعه این امکان را می‌دهد که از گذرگاه‌های سخت عبور کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر با یادآوری رشادت‌های بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی، افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز هوشیاری مردم به روحیه بسیجی مانع از موفقیت دشمنان شد. نقش بسیجیان در تمام عرصه‌ها برجسته است و جمعیت هلال احمر نیز نمونه‌ای از این روحیه ایثار و جهاد است.

وی در پایان سخنان خود گفت: روحیه جهادی و بسیجی شما باعث شده که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم باشید و با تمام وجود به هموطنان خود کمک کنید.

در پایان نشست، از بسیجیان فعال با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

