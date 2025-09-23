شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی کاروان جهانی صمود در مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، صدای انفجار در نزدیکی یکی از کشتی‌های کاروان جهانی صمود در دریای مدیترانه به گوش رسیده است.

شبکه المسیره نیز به نقل از فعالان کاروان جهانی صمود گزارش داد که بیش از ۱۵ پهپاد همچنان در حال پرواز بر فراز کشتی‌های این کاروان هستند.

بر اساس گزارش این فعالان، "تعداد زیادی پهپاد بر فراز کشتی‌ها پرواز حرکت و دو پرتابه شلیک کردند که یکی دودی بود و دیگری بدون اینکه آسیبی وارد کند، در دریا سقوط کرد.

فعالان کاروان جهانی صمود اعلام کردند: ما شاهد انفجارها، پرواز پهپادهای ناشناس و اختلال در ارتباطات بر فراز ناوگان هستیم.

این فعالان تأکید کردند: این اقدامات هرگز ما را نخواهد ترساند و ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.

فعالان کاروان جهانی صمود تصریح کردند: عزم و اراده ما قوی‌تر از گذشته است و این شیوه‌ها ما را از رساندن کمک‌ها به غزه و شکستن محاصره باز نخواهد داشت.

این فعالان تأکید کردند: هر تلاشی برای ارعاب ما، قدرت تعهد ما را بیشتر می‌کند. سکوت نخواهیم کرد و به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که پس از پروازهای فشرده و گسترده چندین پهپاد، ماده‌ای با "بوی باروت" روی دو قایق متعلق به کاروان جهانی صمود فرود آمد، اما هیچ‌گونه تلفاتی گزارش نشده است.

کاروان صمود مغرب نیز در این باره اعلام کرد: پس از آنکه پهپادها ۴ پرتابه شلیک کردند، پروتکل‌های اضطراری در تمام کشتی‌های کاروان فعال شد.

جزئیات گشت پهپادی بر فراز کاروان جهانی صمود به روایت کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه



کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد: "چندین فروند پهپاد به صورت گسترده بر فراز کاروان جهانی صمود به پرواز درآمدند.

بر اساس گزارش این کمیته، ۱۵ پهپاد بر فراز کشتی «آلما» و ۵ پهپاد دیگر بر فراز کشتی «دیر یاسین» مشاهده شده‌اند."

این کمیته افزود: "کشتی‌های «یولارا» و «أوهوایلا» نیز در معرض پرتابه‌های آتش‌زا قرار گرفته‌اند. "