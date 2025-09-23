  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۷

دست رد «عمر مختار» به سینه تل‌آویو

فعالان حاضر در کشتی عمر مختار مخالفت خود را با درخواست عوام فریبانه رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فعالان حاضر در کشتی عمر مختار وابسته به ناوگان حامی نوار غزه مخالفت قاطع خود را با درخواست رژیم صهیونیستی برای تخلیه محموله‌های انسانی این کشتی در بندر صهیونیستی اشدود اعلام کردند.

این فعالان تاکید کردند که ارائه چنین درخواستی بی توجهی آشکار به حقوق ملت فلسطین و زیر پا گذاشتن هدف اصلی حرکت این کشتی‌ها برای شکستن محاصره دریایی نوار غزه به شمار می‌رود.

پیش از این وزارت خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که تخلیه بسته‌های کمکی در بندر اشدود باعث می‌شود این کمک‌ها خیلی زود به نوار غزه برسند!

این در حالی است فعالان حامی فلسطین اعلام کردند چنین اقدامی به معنی تأیید سیاست‌های رژیم صهیونیستی و بهبود وجهه جهانی آن می‌شود. نیروی دریایی این رژیم حق ندارد به کشتی‌هایی که قصد دارند وارد آب‌های منطقه‌ای فلسطین شوند حمله کند.

لازم به ذکر است که به تازگی کشتی عمر مختار از پایتخت لیبی حرکت کرده است تا به ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) برای شکستن محاصره غزه بپیوندد.

