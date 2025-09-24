قیمت دلار و یورو ۲ مهر ۱۴۰۴؛ کنترل نرخ ارز رسمی کماکان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه یکم مهر ۱۴۰۴ با افزایش ۶۳ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۷۷۴ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۸۱۰ ریال رسید.

این عقب نشینی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۷۷۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۴ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۱۹۲۴ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۹ هزار و ۲۱۶ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۱۸۶۹ ریالی) به ۸۲۴ هزار و ۴۸۲ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با افزایش ۱۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۹۹۰ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۲۸۲ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۲۹۶ ۷۱۹,۷۷۴ ۶۳ ۶۹۲,۵۲۱ ۶۹۸,۸۱۰ ۶۲ یورو EUR ۸۴۱,۵۷۳ ۸۴۹,۲۱۶ ۱,۹۲۴ ۸۱۷,۰۶۲ ۸۲۴,۴۸۲ ۱,۸۶۹ پوند انگلیس GBP ۹۶۴,۱۲۳ ۹۷۲,۸۷۹ ۱,۱۲۰ ۹۳۶,۰۴۲ ۹۴۴,۵۴۳ ۱,۰۸۹ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۲۲۶ ۱۹۵,۹۹۰ ۱۷ ۱۸۸,۵۶۹ ۱۹۰,۲۸۲ ۱۷ یوان چین CNY ۱۰۰,۲۸۷ ۱۰۱,۱۹۸ ۳۴ ۹۷,۳۶۶ ۹۸,۲۵۰ ۳۲ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۳۱ ۵۴,۹۲۵ -۳۶ ۵۲,۸۴۶ ۵۳,۳۲۶ -۳۴ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۲,۴۲۳ ۴۸۶,۸۰۴ ۴ ۴۶۸,۳۷۲ ۴۷۲,۶۲۶ ۵ ریال عمان OMR ۱,۸۵۳,۵۵۴ ۱,۸۷۰,۳۸۷ ۳ ۱,۷۹۹,۵۶۸ ۱,۸۱۵,۹۱۱ ۶ روبل روسیه RUB ۸,۵۲۸ ۸,۶۰۵ -۴ ۸,۲۸۰ ۸,۳۵۵ -۳ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۱ ۱۷,۳۷۷ -۱۸ ۱۶,۷۱۹ ۱۶,۸۷۱ -۱۸ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۱,۴۶۷ ۵۱۶,۱۱۲ -۷۲۹ ۴۹۶,۵۶۹ ۵۰۱,۰۷۹ -۷۰۸ روپیه هند INR ۸,۰۳۴ ۸,۱۰۷ -۴۳ ۷,۸۰۰ ۷,۸۷۱ -۴۲ دلار کانادا CAD ۵۱۵,۵۸۵ ۵۲۰,۲۶۷ -۶۶۵ ۵۰۰,۵۶۸ ۵۰۵,۱۱۴ -۶۴۵ دلار استرالیا AUD ۴۷۰,۶۹۰ ۴۷۴,۹۶۵ ۷۲۰ ۴۵۶,۹۸۱ ۴۶۱,۱۳۱ ۶۹۹ فرانک سویس CHF ۹۰۰,۲۵۵ ۹۰۸,۴۳۱ ۱,۵۲۶ ۸۷۴,۰۳۴ ۸۸۱,۹۷۲ ۱,۴۸۳ کرون سوئد SEK ۷۶,۲۸۱ ۷۶,۹۷۴ ۲۳۷ ۷۴,۰۵۹ ۷۴,۷۳۲ ۲۳۰ کرون نروژ NOK ۷۲,۰۶۹ ۷۲,۷۲۴ ۳۵۶ ۶۹,۹۷۱ ۷۰,۶۰۶ ۳۴۶ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۷۵۴ ۱۱۳,۷۷۸ ۲۵۴ ۱۰۹,۴۷۰ ۱۱۰,۴۶۴ ۲۴۶ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۶۰ ۱۹۷,۷۴۰ ۱۷ ۱۹۰,۲۵۳ ۱۹۱,۹۸۱ ۱۷ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۲۱۳ ۱۹۱,۹۴۰ ۱۷ ۱۸۴,۶۷۲ ۱۸۶,۳۴۹ ۱۶ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۷,۰۶۴ ۱,۹۱۴,۲۹۳ ۱۶۸ ۱,۸۴۱,۸۱۰ ۱,۸۵۸,۵۳۷ ۱۶۵ دینار کویت KWD ۲,۳۳۵,۷۳۱ ۲,۳۵۶,۹۴۳ -۷۲۷ ۲,۲۶۷,۷۰۰ ۲,۲۸۸,۲۹۵ -۷۰۴ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۲,۰۷۷ ۲۵۴,۳۶۶ -۳۰۰ ۲۴۴,۷۳۵ ۲۴۶,۹۵۸ -۲۹۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.