قیمت دلار رسمی ثابت ماند + جدول نرخ تمامی ارزها شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۱۹,۸۳۴ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز در قیمت ۶۹۸,۸۶۸ ریال ثابت ماند.

این ثبات قیمت در بازار رسمی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۸۳۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۴ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۳۷۱۴ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۴۹۲ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۳۶۰۶ ریالی) به ۸۱۶ هزار و ۹۸۲ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۷ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز در قیمت ۱۹۰ هزار و ۲۹۸ ریال ثابت ماند.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۳۵۵ ۷۱۹,۸۳۴ ۰ ۶۹۲,۵۷۸ ۶۹۸,۸۶۸ ۰ یورو EUR ۸۳۳,۹۱۹ ۸۴۱,۴۹۲ -۳,۷۱۴ ۸۰۹,۶۲۹ ۸۱۶,۹۸۲ -۳,۶۰۶ پوند انگلیس GBP ۹۵۵,۹۴۲ ۹۶۴,۶۲۴ -۳,۲۸۲ ۹۲۸,۰۹۹ ۹۳۶,۵۲۸ -۳,۱۸۶ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۲۴۳ ۱۹۶,۰۰۷ ۰ ۱۸۸,۵۸۵ ۱۹۰,۲۹۸ ۰ یوان چین CNY ۱۰۰,۰۰۱ ۱۰۰,۹۰۹ -۲۴ ۹۷,۰۸۸ ۹۷,۹۷۰ -۲۳ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۲۱ ۵۴,۹۱۵ -۱۴ ۵۲,۸۳۶ ۵۳,۳۱۶ -۱۳ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۷,۰۶۰ ۴۸۱,۳۹۳ -۲,۵۹۳ ۴۶۳,۱۶۶ ۴۶۷,۳۷۲ -۲,۵۱۷ ریال عمان OMR ۱,۸۵۴,۶۶۰ ۱,۸۷۱,۵۰۴ ۳۷۱ ۱,۸۰۰,۶۴۲ ۱,۸۱۶,۹۹۵ ۳۶۱ روبل روسیه RUB ۸,۵۴۸ ۸,۶۲۶ ۲۷ ۸,۳۰۰ ۸,۳۷۵ ۲۷ لیر ترکیه TRY ۱۷,۱۵۸ ۱۷,۳۱۴ -۴۹ ۱۶,۶۵۹ ۱۶,۸۱۰ -۴۷ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۵,۷۶۷ ۵۱۰,۳۶۰ -۲,۰۰۹ ۴۹۱,۰۳۶ ۴۹۵,۴۹۵ -۱,۹۵۰ روپیه هند INR ۸,۰۴۶ ۸,۱۱۹ ۷ ۷,۸۱۱ ۷,۸۸۲ ۷ دلار کانادا CAD ۵۱۱,۴۶۷ ۵۱۶,۱۱۲ -۱,۹۲۴ ۴۹۶,۵۷۰ ۵۰۱,۰۸۰ -۱,۸۶۸ دلار استرالیا AUD ۴۶۶,۸۴۱ ۴۷۱,۰۸۱ -۲,۹۶۱ ۴۵۳,۲۴۵ ۴۵۷,۳۶۱ -۲,۸۷۴ فرانک سویس CHF ۸۹۳,۳۷۳ ۹۰۱,۴۸۶ -۳,۷۶۵ ۸۶۷,۳۵۲ ۸۷۵,۲۲۹ -۳,۶۵۶ کرون سوئد SEK ۷۵,۷۱۵ ۷۶,۴۰۳ -۱۲۸ ۷۳,۵۱۰ ۷۴,۱۷۸ -۱۲۴ کرون نروژ NOK ۷۱,۴۸۹ ۷۲,۱۳۸ -۲۲۷ ۶۹,۴۰۷ ۷۰,۰۳۷ -۲۲۰ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۷۱۶ ۱۱۲,۷۳۱ -۵۰۵ ۱۰۸,۴۶۳ ۱۰۹,۴۴۸ -۴۹۰ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۷۷ ۱۹۷,۷۵۷ ۰ ۱۹۰,۲۶۹ ۱۹۱,۹۹۷ ۰ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۲۲۸ ۱۹۱,۹۵۶ ۰ ۱۸۴,۶۸۸ ۱۸۶,۳۶۵ ۰ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۷,۲۲۲ ۱,۹۱۴,۴۵۲ ۰ ۱,۸۴۱,۹۶۳ ۱,۸۵۸,۶۹۱ ۰ دینار کویت KWD ۲,۳۳۳,۸۶۶ ۲,۳۵۵,۰۶۲ -۲,۱۶۷ ۲,۲۶۵,۸۹۰ ۲,۲۸۶,۴۶۸ -۲,۱۰۴ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۱,۹۲۰ ۲۵۴,۲۰۸ ۷۳ ۲۴۴,۵۸۲ ۲۴۶,۸۰۳ ۷۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.