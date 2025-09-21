قیمت دلار اسکناسی بانک مرکزی بار دیگر به کانال ۷۱ هزار تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با کاهش ۶۳۰ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۴۹۵ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۵۳۹ ریال رسید.

این عقب نشینی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۴۹۵ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۲۸۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۵ هزار و ۸۷ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۱۲۴۳ ریالی) به ۸۲۰ هزار و ۴۷۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با کاهش ۱۷۲ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۹۱۴ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۲۰۸ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۰۲۰ ۷۱۹,۴۹۵ -۶۳۰ ۶۹۲,۲۵۲ ۶۹۸,۵۳۹ -۶۱۱ یورو EUR ۸۳۷,۴۸۱ ۸۴۵,۰۸۷ -۱,۲۸۱ ۸۱۳,۰۸۹ ۸۲۰,۴۷۳ -۱,۲۴۳ پوند انگلیس GBP ۹۶۱,۵۶۸ ۹۷۰,۳۰۱ -۷۱۴ ۹۳۳,۵۶۳ ۹۴۲,۰۴۱ -۶۹۱ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۱۵۱ ۱۹۵,۹۱۴ -۱۷۲ ۱۸۸,۴۹۶ ۱۹۰,۲۰۸ -۱۶۶ یوان چین CNY ۱۰۰,۲۱۳ ۱۰۱,۱۲۳ -۹۰ ۹۷,۲۹۴ ۹۸,۱۷۸ -۸۷ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۱۴ ۵۴,۹۰۸ -۵۳ ۵۲,۸۲۹ ۵۳,۳۰۹ -۵۱ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۱,۹۸۸ ۴۸۶,۳۶۵ -۷۳۶ ۴۶۷,۹۴۹ ۴۷۲,۱۹۹ -۷۱۴ ریال عمان OMR ۱,۸۵۲,۷۲۳ ۱,۸۶۹,۵۴۹ -۱,۴۵۱ ۱,۷۹۸,۷۶۰ ۱,۸۱۵,۰۹۶ -۱,۴۰۸ روبل روسیه RUB ۸,۵۳۹ ۸,۶۱۷ -۱۰ ۸,۲۹۱ ۸,۳۶۶ -۱۰ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۴ ۱۷,۳۸۰ -۲۵ ۱۶,۷۲۲ ۱۶,۸۷۴ -۲۴ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۱,۶۱۳ ۵۱۶,۲۵۹ ۹۸۳ ۴۹۶,۷۱۱ ۵۰۱,۲۲۲ ۹۵۴ روپیه هند INR ۸,۰۹۳ ۸,۱۶۷ -۹ ۷,۸۵۸ ۷,۹۲۹ -۹ دلار کانادا CAD ۵۱۷,۳۹۸ ۵۲۲,۰۹۷ -۸۰۷ ۵۰۲,۳۲۸ ۵۰۶,۸۹۰ -۷۸۳ دلار استرالیا AUD ۴۷۰,۱۶۰ ۴۷۴,۴۳۰ -۵۷۴ ۴۵۶,۴۶۶ ۴۶۰,۶۱۱ -۵۵۷ فرانک سویس CHF ۸۹۶,۴۸۷ ۹۰۴,۶۲۹ -۱,۲۷۹ ۸۷۰,۳۷۶ ۸۷۸,۲۸۱ -۱,۲۴۰ کرون سوئد SEK ۷۵,۷۴۸ ۷۶,۴۳۶ -۱۱۱ ۷۳,۵۴۲ ۷۴,۲۱۰ -۱۰۷ کرون نروژ NOK ۷۱,۷۱۸ ۷۲,۳۶۹ -۶۴ ۶۹,۶۲۹ ۷۰,۲۶۱ -۶۲ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۱۹۹ ۱۱۳,۲۱۸ -۱۶۵ ۱۰۸,۹۳۱ ۱۰۹,۹۲۰ -۱۶۰ ریال قطر QAR ۱۹۵,۸۸۴ ۱۹۷,۶۶۳ -۱۷۴ ۱۹۰,۱۷۹ ۱۹۱,۹۰۶ -۱۶۸ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۱۳۸ ۱۹۱,۸۶۵ -۱۶۸ ۱۸۴,۶۰۱ ۱۸۶,۲۷۷ -۱۶۳ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۶,۳۲۹ ۱,۹۱۳,۵۵۱ -۱,۶۷۵ ۱,۸۴۱,۰۹۶ ۱,۸۵۷,۸۱۶ -۱,۶۲۵ دینار کویت KWD ۲,۳۳۳,۴۴۴ ۲,۳۵۴,۶۳۶ -۳,۴۲۱ ۲,۲۶۵,۴۸۱ ۲,۲۸۶,۰۵۵ -۳,۳۱۹ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۳,۳۸۷ ۲۵۵,۶۸۸ ۱,۷۸۳ ۲۴۶,۰۰۷ ۲۴۸,۲۴۱ ۱,۷۳۱

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.

نرخ غیر رسمی (بازار آزاد) دلار

بهای دلار غیررسمی که اواخر سال ۱۴۰۳ تا فراتر از ۱۰۰ هزار تومان پیشروی و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به کمتر از ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، بعد از آغاز جنگ و فعال شدن روند «مکانیزم ماشه» دوباره سقف‌های تاریخی را لمس کرد.

در ادامه و تقریباً ۲ هفته قبل دلار توانست یکبار دیگر از ۱۰۵ هزار تومان گذشته و مجدداً مسیر نزولی را پیش گرفت و در مسیر کانال ۹۰ هزار تومان به ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشت اما بار دیگر با خبر فعال شدن مکانیزیم ماشه و قطع همکاری‌های ایران با آژانس از ۱۰۵ هزار تومان گذشته است و در مسیر سقف تاریخی قدم برمی‌دارد.

اگرچه با توجه به ناتوانی نرخ دلار غیررسمی برای عبور از سقف ۱۰۶ هزار تومانی در ۲ مرتبه گذشته، عبور از این سقف در این گام کار دشواری به نظر نمی‌رسد اما این نرخ همچنان کاملاً تحت‌تأثیر تحولات و تصمیمات سیاسی است و مسیر آتی آن پر از سناریوهای متضاد.